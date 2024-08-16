Yıktıkları bina vatandaşların yaşadığı binanın üzerine devrildi! Yüreklerin ağza geldiği o an

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İskenderun ilçesi Numune Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkılmak istenirken, yıkım sırasında, hasarsız ve içerisinde yaşayanların başka bir binanın üzerine devrildi.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Binanın tehlikeli yıkımı saniye saniye kameralara yansırken, vatandaşların yürekleri ağza geldi. Yıkımı yapılan bina, hasarsız binaya hasar verirken olayda yaralanan olmadı.

"TEKRARDAN DEPREMİ YAŞADIM"

Evi hasar gören ve o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan 32 yaşındaki Sıla Akdemir, "Çok korktum. Tekrardan depremi yaşadım, psikolojim altüst durumda. İzmir’den geldik ve hiçbir şey bilmiyoruz. Biz kiracıyız, depremde evimizi kaybettik şimdi tekrar evimize zarar geldi. Diğer depremde de evimi kaybettim. 6. katta oturuyordum, binam yıkıldı ve zor çıktım o binadan. Şimdi bunu tekrar yaşattılar” diye konuştu.

"BALKON DEMİRİ KIRILMIŞ YAN BALKONUN DUVARI YIKILMIŞ"

Yıkım esnasında evinin zarar gördüğünü ifade eden Şerif Önal ise, "İzmir’den geldik baktık bina yıkımı var evimize bizi sokmadılar. Anneme geldim, eşyalarımızı bıraktık ve tekrar gittim. Balkon demiri kırılmış yan balkonun duvarı yıkılmış, cam patlamış. Evimize giremiyoruz. Annemlere geldik burada kalacağız" dedi.