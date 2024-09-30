Yılanla sohbet eden kadının ilginç diyaloğu. İzleyenler şaşkına döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yılanla sohbet eden kadının ilginç diyaloğu. İzleyenler şaşkına döndü

Elazığ'da bir kadın, evinin bodrumunda yılanla karşılaştı. Kadının yılan ile sohbeti görenleri şoke etti.

Çaydaçıra Mahallesi'nde bir kadın, evinin bodrumundaki yılanı fark etti. Bunun üzerine kadın, cep telefonu kamerası ile kayda girdi.

Kadının, "Şunun büyüklüğüne bak. Çıkardığı ses bakar mısın? Senin burada ne işin var? Çıkar dilini çıkar çıkar, beni ısırmaya çalışıyorsun değil mi? Seni bu binaya sokmam ben. Sen buraya nereden geldiysen aynen oraya geri dön, çabuk. Hareketlere bak çok tehlikelisin sen" diyerek yılanla konuşması izleyenleri gülümsetti.

Yılana müdahale etmeyen kadın, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı binadan çıkartarak doğal ortamına geri saldı.

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