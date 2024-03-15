"Yılanlar Grubu" çetesi adliyede

Kaynak: İHA
"Yılanlar Grubu" çetesi adliyede
Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' adı altında yasa dışı bir yapılanma içerisine giren ve silahlı eylem gerçekleştiren çete üyeleri adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent sınırlarında faaliyet göstermekte olan silahlı organize suç örgütlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda "Yılan B." lakaplı B.Ş.'nin "Yılanlar Grubu" adı altında kendi oluşumunu kurarak illegal bir yapılanma içerisine girdiği ve yapı içerisinde bulunan şahısların silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edildi.

28 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 22 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet el telsizi, 1 adet demir kelepçe ve 50 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Dün akşam saatlerinde yapılan operasyon ile 1 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 çete üyesi, adli tabiplikteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

aw162975-01.jpg

aw162975-02.jpg

aw162975-03.jpg

aw162975-04.jpg

aw162975-05.jpg

aw162975-06.jpg

aw162975-07.jpg

Son Haberler
EPDK iki elektrik üretici firmaya dev ceza kesti Ekonomi
EPDK iki elektrik üretici firmaya dev ceza kesti
Tenis kortunu arılar bastı dünya 2 numarası Alcaraz kaçacak delik aradı Spor
Tenis kortunu arılar bastı dünya 2 numarası Alcaraz kaçacak delik aradı
THY teknik personel arıyor Gündem
THY teknik personel arıyor
Soner Şef’in sırrı ortaya çıktı. Lezzetin sırrı sadece hamurda değil. Lahmacuna 1 kaşık eklemeniz yetiyor Yemek Tarifleri
Soner Şef’in sırrı ortaya çıktı. Lezzetin sırrı sadece hamurda değil. Lahmacuna 1 kaşık eklemeniz yetiyor
Vodafone 8 milyar Euro'ya satılıyor! İşte yeni sahibi... Dünya
Vodafone 8 milyar Euro'ya satılıyor! İşte yeni sahibi...
Emeklileri dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı Gündem
Emeklileri dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı
Tarık Akan'ın yanındaki 4 kadını tanıdınız mı? Magazin
Tarık Akan'ın yanındaki 4 kadını tanıdınız mı?