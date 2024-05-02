Yılanlar sürü halinde görüntülendi

Kaynak: İHA
Yılanlar sürü halinde görüntülendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kayalık alanda sürü halindeki yılanlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.


Kış mevsiminin geride kalması ile uykusundan uyanan yılanlar da farklı bölgelerde görülmeye başladı. Yüksekova'nın Beşatlı köyünde bulunan kayalık bir alanda sürü halinde kaydedilen yılanlar, köy halkına büyük korku yaşattı.
Beşatlı köyündeki vatandaşlar , her sene olduğu gibi farklı yılan türlerinin köylerinde görülmeye başlandığını ifade ederek, “Köyümüzde sürü halinde bulunan yılanlara hiçbir şekilde zarar vermiyoruz. Onlar da bu doğanın bir parçası. Yılanların güneşlenmesini kayıt altına aldık. Zaten bir süre bekleyen yılanlar ortadan kayboluyorlar” şeklinde konuştu.

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