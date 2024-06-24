Yılanlı alkol. İçmek değil bakmak bile ürkütüyor

Yılanlı viski Uzak Doğu’da öne çıkan alkol türlerinden biridir.
Akrep ve yılan gibi hayvanların olduğu şişelerde özel olarak üretiliyorlar.
Viskinin uzun süre meşe fıçılarda olgunlaştırılarak karakteristik aromasını kazandığı belirtiliyor.
Farklı yöntemler kullanılarak hazırlanan yılanlı viskinin içinde ölmüş gerçek bir yılan bulunur.
İnanışa göre de yılan viskisinin cinsel güçleri ve erkeklik hormonunu artırıyor.
Özellikle kobra yılanı ve akrepler kullanılır.
Laos’un Luang Prabang şehri yakınlarındaki Ban Xanghai isimli bir köyde çeşitli sürüngenlerle viskilerin yapıldığı öğrenildi.
Yılanlı alkolü içmek değil bakmak bile ürkütüyor.