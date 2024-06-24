Yılanlı alkol. İçmek değil bakmak bile ürkütüyor

Yılanlı alkol. İçmek değil bakmak bile ürkütüyor
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Uzak doğu ülkelerinden gelen yılanlı alkol üretimi görenleri şaşırtıyor.

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Yılanlı alkol. İçmek değil bakmak bile ürkütüyor 1

Yılanlı viski Uzak Doğu’da öne çıkan alkol türlerinden biridir.

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Yılanlı alkol. İçmek değil bakmak bile ürkütüyor 2

Akrep ve yılan gibi hayvanların olduğu şişelerde özel olarak üretiliyorlar.

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Yılanlı alkol. İçmek değil bakmak bile ürkütüyor 3

Viskinin uzun süre meşe fıçılarda olgunlaştırılarak karakteristik aromasını kazandığı belirtiliyor.

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Yılanlı alkol. İçmek değil bakmak bile ürkütüyor 4

Farklı yöntemler kullanılarak hazırlanan yılanlı viskinin içinde ölmüş gerçek bir yılan bulunur.

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Yılanlı alkol. İçmek değil bakmak bile ürkütüyor 5

İnanışa göre de yılan viskisinin cinsel güçleri ve erkeklik hormonunu artırıyor.

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Yılanlı alkol. İçmek değil bakmak bile ürkütüyor 6

Özellikle kobra yılanı ve akrepler kullanılır.

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Yılanlı alkol. İçmek değil bakmak bile ürkütüyor 7

Laos’un Luang Prabang şehri yakınlarındaki Ban Xanghai isimli bir köyde çeşitli sürüngenlerle viskilerin yapıldığı öğrenildi.

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Yılanlı alkol. İçmek değil bakmak bile ürkütüyor 8

Yılanlı alkolü içmek değil bakmak bile ürkütüyor.

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Yılanlı alkol. İçmek değil bakmak bile ürkütüyor 9
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Yılanlı alkol. İçmek değil bakmak bile ürkütüyor 10
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Yılanlı alkol. İçmek değil bakmak bile ürkütüyor 11
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Yılanlı alkol. İçmek değil bakmak bile ürkütüyor 12
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Yılanlı alkol. İçmek değil bakmak bile ürkütüyor 13
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