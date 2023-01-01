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Yılbaşı gecesi toprak altından jelibon fışkırdı: Melih Gökçek’i sevindirecek haber

Lozan Anlaşması’nın 2023 yılında biteceği ve ‘gizli maddelerinin açıklanacağı’ iddiaları gündemde yer almıştı. Özellikle AKP’ye yakın kesimlerin ortaya attığı iddialar gerçeği yansıtmasa da uzun zaman gündemde yer almıştı. Söz konusu iddialar 2023’ün gelişi ile birlikte espri konusu oldu.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 12:11
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Yılbaşı gecesi toprak altından jelibon fışkırdı

Yılbaşı gecesi toprak altından jelibon fışkırdı: Melih Gökçek’i sevindirecek haber
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Türkiye’de uzun zaman Lozan Anlaşması’nın 2023 yılında biteceği ve ‘Gizli maddelerin açıklanacağı’ iddiaları tartışma konusu oldu. Tarihçiler ve uzmanlar yıllarca bunun yalan olduğunu ve Lozan’ın gizli maddelerinin olmadığını anlatsalar da söz konusu yalan özellikle AKP’ye yakın kesimler tarafından ısrarla sürdürüldü. Lozan’ın gizli maddelerinin olduğunu iddia edenler Türkiye’nin bu maddeler nedeniyle madenleri çıkaramadığını savunuyordu.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

2023 yılının gelişi ile birlikle Lozan Anlaşması’na yönelik yalanlar sosyal medyada alay konusu oldu. Twitter’da çok sayıda takipçi Lozan yalanlarıyla alay ederek evinin bahçesinde kazmayla maden kazmak için beklediğini belirten paylaşımlar yaptı. O paylaşımlardan en çok dikkat çekeni ise Ankara’dan geldi. Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in canlı yayındaki ‘jelibon rezervi’ sözlerini de alay konusu yapan bir Twitter kullanıcısı Ankara Pursaklar’da yılbaşı gecesi toprak altında jelibon rezervi bulduğunu söyledi. Söz konusu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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Hüseyin
1.01.2023 12:47
Ben hemen kazma küreği slip dağları eşelemeye gidiyorum arkadaşlar altın bulamazsam jelibon bulurum  
 
hasan ali
1.01.2023 12:35
lozan bittiyse sevr iniz hayırlı olsun  
 
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