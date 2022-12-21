21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kırklareli’nde Bulgarlar çuval çuval alıyor

Kırklareli’nde Bulgarlar çuval çuval alıyor

Kırklareli’nde her hafta kurulan çarşamba pazarında yılbaşı öncesi Bulgar turist yoğunluğu yaşandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 17:28
Takip Et

Yılbaşı öncesi Kırklarelinde Bulgar yoğunluğu Çuval çuval alıyorlar

Kırklareli’nde Bulgarlar çuval çuval alıyor
+
Aa
-

Turlarla ve kendi araçları ile Kırklareli’ne gelen Bulgar vatandaşlar kent merkezinde dolaştıktan sonra adresleri çarşamba pazarı oldu. Bulgar turistler, yılbaşı öncesi pazardan meyve, sebze, balık ve giyim gibi farklı alanda ihtiyaçlarını karşıladı. 

Pazarcı Mümin Gürler, Bulgar vatandaşların yılbaşı öncesi çuval çuval meyve sebze aldıklarını belirterek, “Bulgarlar çok güzel memleketimize geliyorlar. Çok güzel alışveriş yapıyorlar. Bulgarlar memleketimize, pazarımıza gelsin. Ceviz, muz, elma gibi birçok meyve ve sebzeleri çuval çuval alıyorlar” dedi.

Bulgarlar sayesinde esnafın yüzünün güldüğünü söyleyen Nurcan Özcan adlı vatandaş, Bulgarların ekonomiye katkıda bulunduklarını ifade etti. Bulgar vatandaşların çok alışveriş yaptığını ifade eden pazarcı Sedat Şar ise, Bulgarları Kırklareli’nde davet etti. Bulgar vatandaşların en çok meyve ve sebze aldıkları gözlemlendi. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
1
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
3
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
4
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
5
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
6
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
7
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu: Sürprizler var
﻿Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu: Sürprizler var
﻿Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu: Sürprizler var
﻿Binbir surat son işinde yakayı ele verdi!
﻿Binbir surat son işinde yakayı ele verdi!
﻿Binbir surat son işinde yakayı ele verdi!
﻿Ahmet Davutoğlu Gültekin Uysal’ı ziyaret etti
﻿Ahmet Davutoğlu Gültekin Uysal’ı ziyaret etti
﻿Ahmet Davutoğlu Gültekin Uysal’ı ziyaret etti
﻿Kırklareli’nde Bulgarlar çuval çuval alıyor
﻿Kırklareli’nde Bulgarlar çuval çuval alıyor
﻿Kırklareli’nde Bulgarlar çuval çuval alıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.