Yılbaşı öncesi tütüncülere polis baskını. Tonlarca ürüne el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yasadışı tütün mamulü üretip, satanlara karşı operasyon açıklaması...81 ilde düzenlenen operasyonda 457 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Tonlarca tütün mamulüne de el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

81 İlde Yasa Dışı Tütün Mamulü Üretimi ve Satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİS-2 Operasyonlarında" şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

MİLYON TL'LİK VERGİ KAYBI ENGELLENDİ.

Kaçakçılıkla ve kaçakçılarla mücadele etmek kayıt dışı ticaretin önüne geçmektir. Elektronik eşyadan tütün ve alkole, tarihi eserden akaryakıta, birçok başlıkta kaçakçılara yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.

Kaçakçılık yoluyla rant elde etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Gelir İdaresi Başkanlığının da katılımıyla yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen "SİS-2" Operasyonu kapsamında: 13.091.486 adet doldurulmuş makaron 9.319.210 adet boş makaron 81.030 paket sigara 8.908 kg tütün mamulü, 9.429 adet puro, 12.913 adet elektronik sigara ve likiti, 9.239 adet sahte bandrol, 41 adet yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli Şahıs hakkında Adli İşlem yapıldı Gelir İdaresi Başkanlığının taşra birimlerinin de katıldığı operasyonlarda; Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah Ayağınıza Taş Değdirmesin

HİÇBİR SUÇLU SİS PERDESİ ARKASINA SAKLANAMAYACAK AZİZ MİLLETİMİZİN DUALARI VE KAHRAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN ÜSTÜN GAYRETLERİYLE MÜCADELEMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ