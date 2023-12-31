Yılbaşında tercihiniz tatlıdan yanaysa evde kolayca hazırlayabileceğiniz yılbaşı pastası tarifleri mevcut. Yılbaşı pastası tarifini sizler için derledik. Peki, yılbaşı pastası nasıl yapılır? Yılbaşı pastası tarifi için malzemeler neler?

İşte yılbaşı pastası tarifi…

YILBAŞI PASTASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 5 yumurta

- 1 bardak yağ

- 1,5 bardak süt

- 1 bardak şeker

- 2 bardak un

- 2 tatlı kaşığı kabartma tozu

- 1 limonun kabuğunun rendesi

- 2 yemek kaşığı limon

- 1 paket vanilin

- 50 gram tereyağı

- 1 bardak pudra şekeri

- 120 gram beyaz çikolata (eritilmiş)

- 200 gram labne peynir

- 1 paket krem şanti

- Yarım su bardağı soğuk su

YILBAŞI PASTASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle kullanacağınız kek kalıbına yağlı kağıt sermelisiniz. Sonrasında yumurta ve şekeri bir kasede çırpın.

Çırpmaya devam ederken bir kasede de karışıma un, vanilya ve kabartma tozu ekleyin. İki karışımı birleştirerek kalıba dökün.

Öncesinde 180 derece ısıtılmış fırında hazırladığınız pasta kekini 50 dakika kadar pişirin.

Pişen keki 5 dakika beklettikten sonra 3 parçaya ayırın.

Tereyağı ve pudra şekerini bir kasede karıştırın. Bu karışıma krem peyniri ve eritilmiş çikolatayı ekleyin.

Kremayı buzdolabında 4 saat kadar bekletmelisiniz.

Kek dilimlerini şekerli süt ile ıslatın. Bu işlemi her kata uygulayın ve arzunuza göre meyve ekleyin.

Son olarak hazırlanan krem şanti ile tüm pastayı kaplayın.