Yılbaşında Kapadokya’da doluluk oranı yüzde 90’ı aştı

Yeni yılı Kapadokya’da karşılamak isteyen turistler, yılın ilk gününde sıcak hava balon turuna katıldı. UNESCO Dünya Mirasları listesinde bulunan Kapadokya’daki yerli ve yabancı turistler, 2024’ün ilk gününde bölgedeki çeşitli aktivitelere katıldı. Bazı turistler sıcak hava balonu turuna katılırken bazıları ise balonların kapladığı manzarada fotoğraf çektirmeyi tercih etti.

Yılbaşı etkinliklerine katılmak için Kapadokya’ya seyahat eden turistlerin oluşturduğu yoğunluk, yüzde 90’ı aştı.

Sıcak Hava Balonu Pilotu olan Ahmet Başyiğit, yeni yıl için iyi dileklerini iletti ve “Yeni yılın ilk gününde hava güzel. Gökyüzüne yükselerek güneşin doğuşunu havadan görebileceğiz” ifadesini kaydetti.

Bölgede bulunan ABD’li turist Sara Reyes, Kapadokya’yı ilk kez ziyaret ettiğini ve yeni yıla burada girmiş olmanın heyecanını yaşadığını iletirken, Taylandlı turist Supısara Pothıkanın ise 2024 yılına mutlu bir şekilde girdiğini ve balon turuna katılmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Özbek turist Arslan Nafasov, Kapadokya’yla ilgili övgü dolu yorumlarda bulundu: “Kapadokya manzarası çok güzel. Tüm insanların burayı görmesini tavsiye ederim”