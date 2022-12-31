Yılbaşında sakın bunu yapmayın

Yeni yıla girmemize sayılı saatler kaldı. Ülkenin durumu sağ olsun artık hepimiz geride bıraktığımız yılları arar olduk.

AKP 20 yıllık iktidarının uzun bir bölümünde 2023’ü işaret etti

“Ekonomide şahlanacağız” dediler.

“Türkiye uçacak” dediler.

“Devler ligine gireceğiz” dediler.

Ama gelinen nokta (Resmi rakamlara göre) yüzde 85 enflasyon,

Dolarda, euroda rekor üstüne rekor,

Yolsuzlukta, torpilde, haksızlıkta, hukuksuzlukta zirve oldu

AKP yıllardır 2023 hedeflerinden bahsederken bir güruhun derdi çok farklıydı. Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu Lozan Anlaşması’nı hedef alanlar sırf CHP’ye saldırmak için “Lozan 2023’!te bitiyor, sonra madenleri çıkaracağız” diyorlardı.

Yıllarca tarihçiler, uzmanlar “Ya kardeşim saçmalamayın böyle bir şey yok” deseler de aynı güruh “Lozan bitecek, dertler gidecek” demeye devam etti. Bu sayede tarih programlarında izleyicilerden gelen ilk soru “Lozan 2023’te bitiyor mu” oldu.

Şimdilerde geçim sıkıntısı ve enflasyon en önemli gündem maddesiyken troller Lozan’ı unuttu, gündemi değiştirmek için muhalefete saldırmaya devam ediyor.

Ama yine de bu saçmalığı unutmamak gerek.

Peki neden AKP’liler Lozan Anlaşması’nı hedef aldı?

Bunun en büyük sebebi Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını tartışmaya açmak. Tabi bu en çok Yunanistan’a yarar. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Lozan’ı tartışmaya açtığı günlerde Yunanistan çıkıp “Sınırları yeniden konuşalım” dese ne yapardık? Bu resmen ülkenin dibine dinamit koymaktır.

İkinci sebebi ise Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ile hesaplaşmak. Cumhuriyet karşıtı güruh bunu yıllarca CHP ve İnönü üzerinden hesaplaşarak yapmaya çalıştı çünkü Atatürk’e söylenecek bir kötü laf büyük tepkiye neden olurdu. Bu yüzden ‘kurban’ olarak İnönü’yü seçtiler. Bugün de aynı anlayış devam ediyor.

Allah aşkına elinizde akıllı telefon, evinizde bilgisayar, internet var. Lozan Anlaşması’nın tam metni Türk Tarih Kurumu’nun internet sitesinde yayında. Okuyun şunu da anlayın böyle bir şey olmadığını!

Hadi üşendiniz okumadınız… Türkiye’de yıllardır başta bor olmak üzere bir sürü maden çıkarılıyor. Hatta AKP döneminde Cumhuriyet devrinin en yüksek maden ruhsatı sayısına ulaşıldı. Madem Lozan yüzünden maden çıkarmamız yasak; bu kadar maden nasıl açıldı?

Neyse ben linki aşağı bıraktım; açın okuyun Lozan’ı da gerçeği öğrenin!

https://ttk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/11/3-Lozan13-357.pdf

Şimdi yılbaşına yeniden gelelim…

Bu akşam bazılarımız ailelerimizle, bazılarımız arkadaşlarımızla ya da yalnız yılbaşını karşılayacağız. Ancak bazılarının farklı düşünceleri olabilir o yüzden uyarımı yapayım:

Sakın yılbaşı gecesi saat 00:01’de evinizin bahçesinde ya da sokakta elinizde kazmayla beklemeyin!

Oturun evinizde fıstık falan yiyin, dansöz izleyin.

Lozan Anlaşması’nın bitiği falan yok!

Boşuna umutlanmayın!

Türkiye Cumhuriyeti payidar kaldıkça Lozan Anlaşması bitmez!