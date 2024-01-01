Yılbaşını kutlamak isterken havai fişek elinde patladı

Yeni yıl kutlaması kaza...Bursa'da yılbaşı kutlaması yapmak isteyen bir genç, havai fişek atmak istedi. Bir, İki, üç derken dördüncü hava fişekte bir gariplik yaşandığı kameraya yansıdı. Havai fişek bir anda genç adamın elinde patladı.

Bursa'daki olay Yıldırım ilçesinin Millet Mahallesi'nde yaşandı. Yeni yıl kutlamak isteyen geç fişekleri peş peşe ateşledi. İlk fişekler sorunsuz bir şekilde gökyüzüne çıkarken, son attığı fişek gencin elinde patladı.

Arkadaşları ise o anda cep telefonu kamerasıyla yaşananları çekiyordu. Genç adam büyük bir korku içinde kaçmaya çalıştı. Neyse ki genç patlamadan yara almadan kurtuldu. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.