Yılda 1,5 ay çalışıyorlar, saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar

Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındık, sahil kesimlerinde 5 Ağustos itibarıyla toplanmaya başlandı. Türkiye'nin en fazla fındık üreten bölgelerinde, hasadı yapılan fındıkları kabuğundan ayırmak için kullanılan patoz makineleri yoğun mesai yapıyor.

Zor şartlar altında 1,5 ay çalışma, saatlik ücret 3.500 tl

Patozcular, yılın yaklaşık 1,5 ayında, günün 20 saatini çalışarak geçiriyorlar. İşlerinin gereği toz içerisinde ve güneş altında çalışan patozcular, geçen yıl 2.000 TL olan saatlik ücretlerini bu yıl 3.500 TL olarak belirlediler. Patoz ortaklarından Yiğit Çağan, “Sahil kesimindeki işlerimiz 10 güne kadar bitecek. Sonrasında orta ve yüksek kesimlere gidiyoruz. Toplamda 1,5 ay kadar çalışıyoruz. Gece sabahlara kadar uykusuz ve toz içinde çalışıyoruz” dedi.

"Hasat ve sonraki süreç zor"

Fındık üreticisi Mustafa Yıldırım, fındık hasadının ve patoz işleminin zorluğunu vurguladı. Kahverengi kokarcanın fındıklara zarar verdiğini belirten Yıldırım, “Kokarca Ordu’da fındığa yüzde 20 civarında zarar verdi. Fındık hasadı ve patoz işleri zor, işçi ücretleri de yüksek. Fındığın yüzde 80’i işçiliğe gidiyor. Benim 20-30 ton civarında fındığım oluyor” ifadelerini kullandı.

"Güneş ve toz bizleri zorluyor"

Hasadını yaptıkları fındıkları patoza veren Yıldırım, güneşin altında saatlerce çalıştıklarını söyledi. “Süreci komple 2-3 hafta sürüyor. Burada kurutuyoruz, sonra patoz işlemi ve tane olarak da kurutuyoruz. Sonrasında da inşallah satılacak" diye konuştu.