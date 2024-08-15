Yılda 1,5 ay çalışıyorlar, saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yılda 1,5 ay çalışıyorlar, saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar

Ordu'da fındık hasadıyla birlikte ayıklama işine başlayan patozcular, yılda yalnızca 1,5 ay çalışarak saatte 3.500 TL kazanıyor.

Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındık, sahil kesimlerinde 5 Ağustos itibarıyla toplanmaya başlandı. Türkiye'nin en fazla fındık üreten bölgelerinde, hasadı yapılan fındıkları kabuğundan ayırmak için kullanılan patoz makineleri yoğun mesai yapıyor.

Zor şartlar altında 1,5 ay çalışma, saatlik ücret 3.500 tl

Patozcular, yılın yaklaşık 1,5 ayında, günün 20 saatini çalışarak geçiriyorlar. İşlerinin gereği toz içerisinde ve güneş altında çalışan patozcular, geçen yıl 2.000 TL olan saatlik ücretlerini bu yıl 3.500 TL olarak belirlediler. Patoz ortaklarından Yiğit Çağan, “Sahil kesimindeki işlerimiz 10 güne kadar bitecek. Sonrasında orta ve yüksek kesimlere gidiyoruz. Toplamda 1,5 ay kadar çalışıyoruz. Gece sabahlara kadar uykusuz ve toz içinde çalışıyoruz” dedi.

"Hasat ve sonraki süreç zor"

Fındık üreticisi Mustafa Yıldırım, fındık hasadının ve patoz işleminin zorluğunu vurguladı. Kahverengi kokarcanın fındıklara zarar verdiğini belirten Yıldırım, “Kokarca Ordu’da fındığa yüzde 20 civarında zarar verdi. Fındık hasadı ve patoz işleri zor, işçi ücretleri de yüksek. Fındığın yüzde 80’i işçiliğe gidiyor. Benim 20-30 ton civarında fındığım oluyor” ifadelerini kullandı.

"Güneş ve toz bizleri zorluyor"

Hasadını yaptıkları fındıkları patoza veren Yıldırım, güneşin altında saatlerce çalıştıklarını söyledi. “Süreci komple 2-3 hafta sürüyor. Burada kurutuyoruz, sonra patoz işlemi ve tane olarak da kurutuyoruz. Sonrasında da inşallah satılacak" diye konuştu.

aw268041-01-001.jpg

aw268041-02-001.jpg

aw268041-03.jpg

aw268041-04-001.jpg

aw268041-05.jpg

aw268041-06.jpg

aw268041-07-001.jpg

aw268041-08-001.jpg

aw268041-09.jpg

aw268041-10.jpg

Son Haberler
Yeni emekli olacaklar dikkat! Prim günü fark etmeden herkes bu rakamı alacak Ekonomi
Yeni emekli olacaklar dikkat! Prim günü fark etmeden herkes bu rakamı alacak
Öğrenciler dikkat. Başvurular yarın başlıyor Gündem
Öğrenciler dikkat. Başvurular yarın başlıyor
Zam geldi: 9.077 TL oldu Ekonomi
Zam geldi: 9.077 TL oldu
TFF açıkladı. Hükmen mağlup oldular Spor
TFF açıkladı. Hükmen mağlup oldular
Fındık fareleri yine iş başında Yerel Haberler
Fındık fareleri yine iş başında
Özel harekat polisi kendini vurdu Gündem
Özel harekat polisi kendini vurdu
THY yeni reklam filminde hosteslerin mini etekli eski kıyafetlerini sansürledi Gündem
THY yeni reklam filminde hosteslerin mini etekli eski kıyafetlerini sansürledi