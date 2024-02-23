Yılda iki kez gerçekleşiyor: Ramses'in heykeline güneş vurdu

Yılda sadece iki kez gerçekleşen doğa olayını yerli ve yabancı 4 bin 100 kişi izledi.

Çeşitli kutlamalar ve folklor gösterileri de Ebu Simbel Tapınağı'ndaki olaya eşlik etti.

Ebu Simbel ve çevresinin, firavunlar dönemi Mısır'ında, astronomi açısından önemli bir yer tuttuğu biliniyor.

Ebu Simbel'in kuzeybatısında yağmur yağma zamanını gösteren taş saat ile 11 bin yıl öncesine dayanan taş pusula bulunuyor.

Asvan'da dağın içi oyularak 20 yılda yapılan tapınağın kapısında 4 dev Ramses heykeli yer alıyor.

Tarihi doğa olayı sadece, II. Ramses'in "doğum günü" kabul edilen 22 Ekim ve "taç giyme günü" olduğu belirtilen 22 Şubat tarihlerinde meydana geliyor ve 20 dakika sürüyor.