Yıldırım Demirören havalara uçtu

Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıkları için Avusturya’ya kampa gitti.

18 Temmuz’a kadar Avusturya’nın Geinberg kasabasında kamp yapacak olan sarı-kırmızılılar 4 günlük tatilin ardından 22 Temmuz tarihinde tekrar Avusturya’ya hareket ederek ikinci etap kampını gerçekleştirecek.

HAZIRLIK MAÇLARI D-SMART'TA

Bu süreçte Galatasaray 11 Temmuz’da LASK Linz, 15 Temmuz’da Düsseldorf, 18 Temmuz’da Trencin 24 Temmuz’da Lecce ve son olarak 27 Temmuz’da Parma ile hazırlık karşılaşması yapacak.

Sarı-kırmızılıların hazırlık mücadeleleri yıllardır olduğu gibi D-Smart’tan yayınlanacak. Galatasaray maçlarının D-Smart’ta yayınlanması bazı tepkilere neden olurken Dursun Özbek’ten flaş bir karar geldi.

DURSUN ÖZBEK DEVAM ETMEK İSYİYOR

Demirören Grubu ile yapılan anlaşmadan memnun olduğu iddia edilen Dursun Özbek’in ilerleyen dönemde de Yıldırım Demirören ile anlaşması bekleniyor.

Yıldırım Demirören'in de Galatasaray ile anlaşmaya devam etmek istediği belirtildi.