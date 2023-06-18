Yıldırım Demirören’den küçülme iddialarına yanıt

Son günlerde Demirören Medya Grubu'nun satılacağı, Milliyet'in kapanacağı, Hürriyet ve Posta'nın küçüleceği iddia edilmişti.

“İDDİALAR GERÇEK DEĞİL”

Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında arada bir buluşup tavla oynadığını söylediği Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’i bu kez "gazeteci kimliğiyle aradığını" belirterek şunları yazdı:

"Ve ilk sorumu sordum: “Bizim medya grubuyla ilgili sürekli dedikodu üretiliyor. Bazıları bunu neredeyse iş edinmiş durumda. En son grup bünyemizde yer alan bazı gazetelerimizle ilgili bir dedikodu çıkarıldı. Ne diyorsunuz bu konuda?”

Yıldırım Demirören’in buna cevabı gayet netti: “Bu iddialar gerçek değil. Bunlar, çalışma arkadaşlarımızın şevkini kırmak için üretilmiş dedikodular. 2011’de ve 2018’de bünyemize kattığımız medya markalarımız, şu anda satın aldığımız seviyenin çok üstüne çıktı. Bunu televizyonlarımızda, gazetelerimizde ve diğer mecralarımızda çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza borçluyuz. Hepsinin çalışmalarıyla elde ettik bu başarıyı. Bunun gururunu yaşıyoruz biz.”

Medya grubunun satılacağına yönelik artık neredeyse gelenekselleşen bir iddia var. Bu konuyu da sordum Yıldırım Bey’e. Cevabı şu oldu:

“Biz Türkiye’nin en kıymetli bu markalarını, en yukarıya çıkardık. Bundan sonra daha da yukarıya çıkarmanın azmini taşıyoruz. Dedikodularla ilgilenmiyoruz. İşimize bakıyoruz. Bizim tek bir amacımız var: Gelişen Türkiye’ye yatırıma devam etmek ve işlerimizi sürdürmek.”