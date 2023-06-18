Yıldırım Demirören’den küçülme iddialarına yanıt

Yıldırım Demirören, medya grubunun satılacağı; Milliyet'in kapanacağı, Hürriyet ve Posta'nın küçüleceği iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Yıldırım Demirören’den küçülme iddialarına yanıt

Son günlerde Demirören Medya Grubu'nun satılacağı, Milliyet'in kapanacağı, Hürriyet ve Posta'nın küçüleceği iddia edilmişti.

“İDDİALAR GERÇEK DEĞİL”

Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında arada bir buluşup tavla oynadığını söylediği Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’i bu kez "gazeteci kimliğiyle aradığını" belirterek şunları yazdı:

"Ve ilk sorumu sordum: “Bizim medya grubuyla ilgili sürekli dedikodu üretiliyor. Bazıları bunu neredeyse iş edinmiş durumda. En son grup bünyemizde yer alan bazı gazetelerimizle ilgili bir dedikodu çıkarıldı. Ne diyorsunuz bu konuda?”

Yıldırım Demirören’in buna cevabı gayet netti: “Bu iddialar gerçek değil. Bunlar, çalışma arkadaşlarımızın şevkini kırmak için üretilmiş dedikodular. 2011’de ve 2018’de bünyemize kattığımız medya markalarımız, şu anda satın aldığımız seviyenin çok üstüne çıktı. Bunu televizyonlarımızda, gazetelerimizde ve diğer mecralarımızda çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza borçluyuz. Hepsinin çalışmalarıyla elde ettik bu başarıyı. Bunun gururunu yaşıyoruz biz.”

Medya grubunun satılacağına yönelik artık neredeyse gelenekselleşen bir iddia var. Bu konuyu da sordum Yıldırım Bey’e. Cevabı şu oldu:

“Biz Türkiye’nin en kıymetli bu markalarını, en yukarıya çıkardık. Bundan sonra daha da yukarıya çıkarmanın azmini taşıyoruz. Dedikodularla ilgilenmiyoruz. İşimize bakıyoruz. Bizim tek bir amacımız var: Gelişen Türkiye’ye yatırıma devam etmek ve işlerimizi sürdürmek.”

İlgili Haberler
Milliyet'in kapanacağı tarih belli oldu. Yandaşlık yapa yapa yolun sonu göründü
Dev arazisini Erdoğan'ın damadı Bayraktar’a veren Demirören, Ziraat’e borcunu ödemeye başladı
Ziraat Bankası Araplardan borç aldı. Demirören paraları ödemezken olacağı buydu
Demirören AVM borcuna karşılık devredildi. Açılışına Ronaldo gelmişti
Öne Çıkanlar
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Son Haberler
Cemal Enginyurt Erdoğan'a verdiği sözü hatırlattı Siyaset
Cemal Enginyurt Erdoğan'a verdiği sözü hatırlattı
Devlet Bahçeli'nin önerisine Naci Görür'den çok sert tepki Güncel
Devlet Bahçeli'nin önerisine Naci Görür'den çok sert tepki
Uluslar Ligi finalinde 11'ler belli oldu Spor
Uluslar Ligi finalinde 11'ler belli oldu
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması Spor
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Köpek besleme tartışması cinayetle bitti Güncel
Köpek besleme tartışması cinayetle bitti
Trabzonspor'da Orsic için son randevu Spor
Trabzonspor'da Orsic için son randevu
Sel suları koca şehri yıktı geçti. Hayati tehlike uyarısı Güncel
Sel suları koca şehri yıktı geçti. Hayati tehlike uyarısı