Yıldırım düşme anı araç kamerasında

Meteorolojinin uyarı üstüne uyarı yaptığı illerden biri olan Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu. Hayatı olumsuz yönde etkileyen yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı araçlar alt geçitlerde ve ana yollarda mahsur kaldı. Şiddetli yağış devam ederken yıldırım düştü. O anlar Keban ilçesinden Elazığ’a seyir halinde olan bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaya tanık olan bir vatandaş "Ortalık bir anda bembeyaz oldu. İnanın doğa gücünü bir kez daha gösterdi. O anlar hala gözlerimin önünde" yorumunu yaptı.