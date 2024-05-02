Yıldırım düşme anı araç kamerasında

Kaynak: İHA
Yıldırım düşme anı araç kamerasında
Elazığ’da düşen bir yıldırım araç kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin uyarı üstüne uyarı yaptığı illerden biri olan Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu. Hayatı olumsuz yönde etkileyen yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı araçlar alt geçitlerde ve ana yollarda mahsur kaldı. Şiddetli yağış devam ederken yıldırım düştü. O anlar Keban ilçesinden Elazığ’a seyir halinde olan bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaya tanık olan bir vatandaş "Ortalık bir anda bembeyaz oldu. İnanın doğa gücünü bir kez daha gösterdi. O anlar hala gözlerimin önünde" yorumunu yaptı.

aw194927-01.jpg

aw194927-02.jpg

aw194927-03.jpg

aw194927-04.jpg

Son Haberler
Bebeklerde görülen kulaktaki şekil bozukluğuna kritik öneri. Uzmanlar açıkladı Sağlık
Bebeklerde görülen kulaktaki şekil bozukluğuna kritik öneri. Uzmanlar açıkladı
15 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 gözaltı Gündem
15 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 gözaltı
Genç işçi ayakkabısı yırtılınca strafordan taban yaptı. Seni bu duruma sokanlar utansın Gündem
Genç işçi ayakkabısı yırtılınca strafordan taban yaptı. Seni bu duruma sokanlar utansın
Mavi Vatan'ın isim babasından yeni müfredata sert tepki: Anavatanın zayıfladığı ortamda Mavi Vatan içimize sinmez Gündem
Mavi Vatan'ın isim babasından yeni müfredata sert tepki: Anavatanın zayıfladığı ortamda Mavi Vatan içimize sinmez
Yılanlar sürü halinde görüntülendi Yerel Haberler
Yılanlar sürü halinde görüntülendi
Kesintiden sonra 100 bin liranın getirisi belli oldu Ekonomi
Kesintiden sonra 100 bin liranın getirisi belli oldu
Gelinin dansı olay oldu. Damat bile utandı Magazin
Gelinin dansı olay oldu. Damat bile utandı