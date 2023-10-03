Yıldırım isabet eden uçak Trabzon’a mecburi iniş yaptı

Rize’ye inmek isteyen Ankara uçağının kuyruğuna yıldırım isabet etmesi sonucu Trabzon havalimanına mecburi iniş yaparken İstanbul’dan Rize’ye gelen uçak ise martı sürüsüne çarparak arızalandı.

KAYNAK: İHA
Yıldırım isabet eden uçak Trabzon’a mecburi iniş yaptı

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan Anadolu Jet'e ait Rize-Artvin Havalimanı uçağı, Rize’nin Pazar ilçesine geldiği sırada şimşek çarpması sonucu kuyruğundan hasar aldı.

Havada 3 kez manevra yaptığı öğrenilen uçağın pilotu şimşeklerin aralıksız olmasından ötürü yolcuları riske atmayarak yönünü Trabzon Havaalanına çevirdi. Trabzon’a sağlıklı bir şekilde iniş yağan uçağın yolcuları Rize’ye karayolu vasıtası ile gönderildi.

Öte yandan, 18.45 Sabiha Gökçen havalimanından kalkarak Rize’ye gelen Türk Hava Yolları'na ait uçak ise inişe geçtiği esnada 40 civarında martıya çarptı.

Uçağın ön kısmındaki ışıklandırmaların hasar görmesinden ötürü 23.00’da Rize’den İstanbul’a gidecek olan uçağın seferi ise sabah saatlerine ertelendi.

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