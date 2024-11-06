Yıldız buz hokeycisi ölümden döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız buz hokeycisi ölümden döndü

NHL ekiplerinden St. Louis Blues'da forma giyen Dylan Holloway, Tampa Bay Lightning’e karşı oynanan maçta ciddi şekilde sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

St. Louis Blues oyuncusu Dylan Holloway, Tampa Bay Lightning’e karşı oynanan maçta, ilk periyodun sonunda rakip takım oyuncusunun attığı bir puck ile boynundan yaralandı. Puck, Holloway’ın boynu ile nacken arasında bir bölgede vurdu. Olayın hemen ardından takım arkadaşları, acil müdahale için doktorları çağırdı.

Maç sırasında kısa bir süre oyun oynamaya devam eden Holloway, sonraki düdükle birlikte hızlıca hastaneye kaldırıldı. Takım arkadaşı Alexey Toropchenko, "Holly bizim ailemizin bir parçası, çok endişelendik," diyerek duygularını paylaştı.

Yaralanma sonrası, St. Louis Blues takımı, maçta rakibini 3-2 yenerek galip geldi. Tampa Bay Lightning'in koçu Jon Cooper, olayın şokunu takım içinde hissettiklerini ve durumun zorlayıcı olduğunu belirtti. Holloway’ın durumu stabil ve hastanede tedavisi devam ediyor.

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