Yıldız futbolcu Andres Iniesta 40 yaşında emekliye ayrıldığını duyurdu

Dünyaca ünlü futbolcu Andres Iniesta, futbol kariyerine noktaladı.

40 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, profesyonel futbola veda ettiğini duyurdu.

ÇOĞU KULÜPTEN DAHA FAZLA KUPAYA SAHİP

Futbola Albacete altyapısında adım atan Iniesta, kariyerinde Barcelona, Vissel Kobe ve Emirates Club gibi önemli kulüplerde forma giydi.

Profesyonel kariyeri boyunca kulüp düzeyinde 885 maçta görev alan İspanyol yıldız, bu karşılaşmalarda 93 kez gol sevinci yaşarken, 161 asistle de takım arkadaşlarına önemli katkılar sağladı.

İspanya Milli Takımı'nda da iz bırakan Andres Iniesta, 131 kez milli formayı giyerek 14 gol kaydetti ve ülkesinin futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

İşte efsane futbolcunun profesyonel kariyerinde imza attığı başarılar:

1 - Dünya Kupası şampiyonluğu

2 - Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu

4 - Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

3 - FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu

9 - La Liga şampiyonluğu

3 - UEFA Süper Kupası şampiyonluğu

6 - İspanya Kupası şampiyonluğu

7 - İspanya Süper Kupası şampiyonluğu

1 - Japonya Ligi şampiyonluğu

1 - Japonya Kupası şampiyonluğu

1 - Japonya Süper Kupası şampiyonluğu