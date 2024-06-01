Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da Enes Ünal, antremanda geçirdiği sakatlıktan dolayı kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım'da sakatlık şoku yaşandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'a transfer olan Enes Ünal, yaşadığı sakatlıktan dolayı geniş kadrodan çıkarıldı.

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Yapılan açıklamada, ''A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal’ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi.

Enes’in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı.'' ifadeleri kullanıldı.

Enes Ünal, Almanya'da gerçekleşecek olan EURO 2024'te forma giyemeyecek.

Daha önce Çağlar Söyüncü de sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılmıştı.

Bertuğ Yıldırım ise Ümit Milli Takımı'na alınmıştı.

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