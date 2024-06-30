Yıldız futbolcu Süper Lig'den ayrıldı 1. Lig'e gitti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız futbolcu Süper Lig'den ayrıldı 1. Lig'e gitti

Uzun yıllar Sivasspor formasıyla Süper Lig'de mücadele eden Aaron Appindangoye, 1. Lig ekibi Kocaelispor'a imza attı.

Futbol dünyasında sürpriz bir gelişme yaşandı: Aaron Appindangoye, Süper Lig’den ayrılarak 1. Lig’e transfer oldu.

Uzun süre Sivasspor’un defans hattında görev yapan tecrübeli oyuncu, yeni sezonda Kocaelispor’un savunmasını güçlendirecek.

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Kocaelispor, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Aaron Appindangoye ile ön protokol imzalandığını ve oyuncunun sağlık kontrollerini tamamlamak üzere şehre davet edildiğini duyurdu. Kulüp, 32 yaşındaki defans oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağlandığını belirtti.

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Geçtiğimiz sezon Sivasspor forması altında 32 maçta sahaya çıkan Appindangoye, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sunmuştu.

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