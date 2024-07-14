Yıldız futbolcu Süper Lig'den ayrıldı Brezilya'ya gitti

Süper Lig macerasına Fenerbahçe formasıyla başlayan, daha sonra Beşiktaş ve Başakşehir'de oynayan Josef de Souza'nın Josef de Souza’nın yeni adresi belli oldu. Brezilya’nın köklü kulüplerinden Vasco da Gama, Josef de Souza’yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Vasco da Gama, deneyimli futbolcuyu bedelsiz olarak transfer etti. Bu transferle birlikte Josef de Souza, kısa bir süre önce Corinthians’a transfer olan ve yakın arkadaşı olarak bilinen Philippe Coutinho ile yeniden aynı ligde mücadele edecek.

35 yaşındaki Josef de Souza’nın Vasco da Gama’ya transferi, Brezilya futbolunda büyük bir heyecan yarattı. Başarılı oyuncunun, yeni takımında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Başakşehir’e imza atan Josef de Souza, 13 maçta forma giydi, 1 asistlik performans sergiledi.