Yıldız futbolcunun ailesi trafik kazası geçirdi

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Harry Kane'yi sarsan bir haber geldi.

AİLESİ KAZA YAPTI

Harry Kane'nin üç çocuğunu taşıyan araç, yan yola sapmak isteyen bir araç ile kaza yaptı.

Kane’in çocukları Louis, Vivienne ve Ivy’nin içinde olduğu araç, yol kenarındaki bir araziye saparken, olay yerine hızla bir ambulans çağrıldı ve çocuklar hastaneye sevk edildi.

Kane’in eşi ve en küçük çocuklarının araçta olmadığı, kazaya karışan araçlardaki toplam 8 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve ciddi bir yaralanmanın meydana gelmediği bildirildi.