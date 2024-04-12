Yıldız futbolcunun ailesi trafik kazası geçirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız futbolcunun ailesi trafik kazası geçirdi
Alman devi Bayern Münih'te forma giyen İngiliz futbolcu Harry Kane'nin ailesi trafik kazasına karıştı.

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Harry Kane'yi sarsan bir haber geldi.

yildiz-futbolcu.png

AİLESİ KAZA YAPTI
Harry Kane'nin üç çocuğunu taşıyan araç, yan yola sapmak isteyen bir araç ile kaza yaptı.

Kane’in çocukları Louis, Vivienne ve Ivy’nin içinde olduğu araç, yol kenarındaki bir araziye saparken, olay yerine hızla bir ambulans çağrıldı ve çocuklar hastaneye sevk edildi.

Kane’in eşi ve en küçük çocuklarının araçta olmadığı, kazaya karışan araçlardaki toplam 8 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve ciddi bir yaralanmanın meydana gelmediği bildirildi.

İlgili Haberler
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması. Yıldız futbolcu sezonu kapattı
Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe'ye önerilen yıldız futbolcu ortaya çıktı
Fenerbahçe'ye önerilen yıldız futbolcu ortaya çıktı
Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi yalanlaması
Dzeko Türk bayrağını gösterince Yunanlar çılgına döndü. UEFA'dan ceza istediler
Galatasaray 3-0 kaybetti. Büyük yara aldı
Okan Buruk'a şok ceza. 2 maç men edildi
Federasyondan skandal paylaşım. Paylaşım apar topar silindi özür mesajı yayınlandı
Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi. Ancelotti kararını verdi
TFF'nin başına geçmesi gereken isimleri Recep Çınar tek tek açıkladı
Hasan Arat 'Biz de bekliyoruz' diyerek açıkladı. TFF'ye çağrı yaptı
Fenerbahçe'nin yıldızı sezonu kapattı! Şok sakatlık
Acun'un bütün çarşaflarını canlı yayında ortaya döktü. Yanındaki spiker bile susturamadı
Fenerbahçe'nin Olympiakos yenilgisi sonrası ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin son durumu
Japon olmayan ilk sumo şampiyonu 54 yaşında öldü
Flaş... Flaş.. Süper Lig'e yabancı VAR hakemi geliyor. TFF açıkladı
Son Haberler
Trabzon'da Ekrem İmamoğlu izdihamı. Ula o 17 kişiyle nasıl mücadele ettin, Allah’ına kurban Gündem
Trabzon'da Ekrem İmamoğlu izdihamı. Ula o 17 kişiyle nasıl mücadele ettin, Allah’ına kurban
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması. Yıldız futbolcu sezonu kapattı Spor
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması. Yıldız futbolcu sezonu kapattı
Torpil yangına neden oldu Yaşam
Torpil yangına neden oldu
Tatilcilere gelen hesap 'Yandım Allah' dedirtti. Bu hesabı ödemezseniz bir de döverler Ekonomi
Tatilcilere gelen hesap 'Yandım Allah' dedirtti. Bu hesabı ödemezseniz bir de döverler
Zincirleme kazada 5 yaralı Yaşam
Zincirleme kazada 5 yaralı
Eminönü'nün haline bakın Hindistan gibi Gündem
Eminönü'nün haline bakın Hindistan gibi
Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu Spor
Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu