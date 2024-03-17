Yıldız futbolcunun annesinden şok eden itiraf: Oğlum kadınları taciz ediyor

Uzun yıllar Bayern Münih forması giydikten sonra şu sıralar Serie A ekibi Salernitana forması giyen Jerome Boateng’in annesinden oğlu hakkında flaş bir iddia geldi.

"TACİZ EDİYOR"

Boateng'in eski kız arkadaşı Kasia Lenhardt'ın intiharından 1 ay sonra 25 Mart 2021 tarihinde Berlinli bir avukata oğlunun yaptıkları ile ilgili bir e-posta gönderen anne Boateng "Oğlum yıllardır kadınları zihinsel ve fiziksel olarak taciz ediyor. Kasia Lenhardt kendi canına kıydı ve hâlâ bu davranışının sonuçlarıyla yüzleşmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ BİLGİLENDİRİLMİŞSİNİZ"

Jerome Boateng’in avukatı iddialara ilişkin, "Devam eden davalar nedeniyle müvekkilimizin sorularınızı ayrıntılı olarak yanıtlaması şu anda mümkün değil. Bu nedenle temel olarak büyük ölçüde yanlış bilgilendirilmişsiniz. Müvekkilim hiçbir zaman fiziksel saldırıda bulunmadı" dedi.

"GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN BİRAZ SABIR"

Annesinin iddialarına Instagram’dan paylaştığı bir hikaye ile yanı veren Jerome Boateng ise "Tanrı'nın zamanlaması gerçeğin ortaya çıkması için bir sabır" ifadelerini kullandı.