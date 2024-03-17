Yıldız futbolcunun annesinden şok eden itiraf: Oğlum kadınları taciz ediyor

Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız futbolcunun annesinden şok eden itiraf: Oğlum kadınları taciz ediyor
Jerome Boateng'in annesi oğlunun yıllardır kadınları taciz ettiğini açıkladı.

Uzun yıllar Bayern Münih forması giydikten sonra şu sıralar Serie A ekibi Salernitana forması giyen Jerome Boateng’in annesinden oğlu hakkında flaş bir iddia geldi.

18050c61-0415-41e0-9f73-244da4514615.webp

"TACİZ EDİYOR"

Boateng'in eski kız arkadaşı Kasia Lenhardt'ın intiharından 1 ay sonra 25 Mart 2021 tarihinde Berlinli bir avukata oğlunun yaptıkları ile ilgili bir e-posta gönderen anne Boateng "Oğlum yıllardır kadınları zihinsel ve fiziksel olarak taciz ediyor. Kasia Lenhardt kendi canına kıydı ve hâlâ bu davranışının sonuçlarıyla yüzleşmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

kasia-lehnhardt-im-juni-2020.jpg

"YANLIŞ BİLGİLENDİRİLMİŞSİNİZ"

Jerome Boateng’in avukatı iddialara ilişkin, "Devam eden davalar nedeniyle müvekkilimizin sorularınızı ayrıntılı olarak yanıtlaması şu anda mümkün değil. Bu nedenle temel olarak büyük ölçüde yanlış bilgilendirilmişsiniz. Müvekkilim hiçbir zaman fiziksel saldırıda bulunmadı" dedi.

beeaf5b583be52c4a589479fe5df6ddd1d003350.jpg

"GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN BİRAZ SABIR"

Annesinin iddialarına Instagram’dan paylaştığı bir hikaye ile yanı veren Jerome Boateng ise "Tanrı'nın zamanlaması gerçeğin ortaya çıkması için bir sabır" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Erol Bulut başaramadı
Erman Toroğlu'ndan derbiye saatler kala flaş Halil Umut Meler iddiası
Ancelotti'den Arda Güler itirafı: Böylesini görmedim
Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı futbolcuya şok sözler: Aptalca. Pişmiş tavuğun başına gelmez
Manchester City 2-0 kazandı
Manchester City 2-0 kazandı
Fernando Santos'tan istifa açıklaması
Trabzonspor Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu. Abdullah Avcı mı İsmail Kartal mı?
Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Son Haberler
Nesli tehlike altında olan telli turnalar yıllar sonra Kastamonu'da görüntülendi Yerel Haberler
Nesli tehlike altında olan telli turnalar yıllar sonra Kastamonu'da görüntülendi
Esra Dermancıoğlu 'Estetik varsa yeteneğe gerek yok' Magazin
Esra Dermancıoğlu 'Estetik varsa yeteneğe gerek yok'
Datça’da 26 kaçak göçmen yakalandı Yaşam
Datça’da 26 kaçak göçmen yakalandı
Cevdet Yılmaz enflasyonun düşeceğini düşündüğü tarihi söyledi Ekonomi
Cevdet Yılmaz enflasyonun düşeceğini düşündüğü tarihi söyledi
Lezzetiyle gönüllere taht kuran kalburabastı tarifi 'İftar ve bayram sofralarına yakışıyor' Yemek Tarifleri
Lezzetiyle gönüllere taht kuran kalburabastı tarifi 'İftar ve bayram sofralarına yakışıyor'
Kent lokantası ucuz ve doyuran bir projedir!.. Yazarlar
Kent lokantası ucuz ve doyuran bir projedir!..