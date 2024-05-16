Yıldız holding 5 yılda tüm borçları eritti

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, dikkat çeken açıklamalar yaptı. 2023 yılında konsolide cirolarının 13,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Ülker, son 5 yılda 1 milyar dolar yatırım yaptıklarını duyurdu.

Yıldız Holding, 6,5 milyar dolar olan sendikasyon borçlarını 1,1 milyar dolara indirdiklerini açıkladı.

Ali Ülker “Globalde toplam borcumuz sendikasyon dahil 2,5 milyar dolar seviyesinde” şeklinde konuştu.

Ali Ülker, “Globalde toplam borcumuz 2012 yılında 9 milyar doları geçiyordu. Bize ‘Gece nasıl uyuyabiliyorsunuz’ diyorlardı. Biz de rahatız, karşılığı var diyorduk. Godiva, United Biscuits gibi global satın almalar, Şok ve diğer grup şirketlerinin hızlı büyümeleri ve bunları kredilerle finanse etmemiz, evdeki hesabın çarşıya uymaması bizi 9 milyar doların üzerinde borçla baş başa bıraktı. Bunun 6,5 milyar dolarını sendikasyona bağladık.

Borçluluğumuzu güzel bir seviyeye çektik. Yıldız Holding, 2024 Nisan ayı itibarıyla sendikasyon öncesi 6,5 Milyar dolar olan sendikasyon borcunu 1,1 milyar dolara indirdi. 2030’a kadar vademiz var ama biz erken ödemeyi planlıyoruz. Sendikasyon dahil global borcumuz 2,5 milyar dolar seviyesinde. Geleceğe parlak bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülker, 98 farklı pasaporta sahip yaklaşık 80 bin çalışanı bulunduğunu da vurguladı.