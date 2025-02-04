Yıldız isim aldatma iddialarına sert çıktı

Reality şov yıldızı Paige DeSorbo, eski sevgilisi Craig Conover ile olan ilişkisinin sonlanmasıyla ilgili çıkan “sadakatsizlik” iddialarına açıklık getirdi. DeSorbo, geçtiğimiz günlerde yayınlanan “Giggly Squad” podcast’inde, üç yıl boyunca Craig’le ilişkisini sürdürürken asla fiziksel ya da duygusal olarak aldatmadığını vurguladı. Ayrıca, “Zihinsel olarak aldatmak mümkün mü? Bunu bilemem ama ben yapmadım,” dedi. DeSorbo, ayrılıklarının zamanlamasını da netleştirerek, ilişkinin sonlanmasından bir ay önce, Kasım 2024’ün sonlarına doğru ayrıldıklarını belirtti.

AYRILIĞIN ZAMANLAMASI VE DESORBO'NUN AÇIKLAMALARI

DeSorbo, ayrılıklarının zamanlaması konusunda şu açıklamalarda bulundu: “Hiç kimse benim tarafımı tutmadığı için, ben açıklığa kavuşturmak istiyorum. Craig ve ben, Şükran Günü haftasında ayrıldık. Yani Kasım’ın sonunda.” Paige, Craig’in “Southern Charm” programı için yaptığı basın açıklamalarında hala birlikteymiş gibi davrandığını ancak buna karşı bir itirazda bulunmadığını belirtti. “Craig, kendi içinde bunu nasıl sindireceğini düşünürken, ben ona bu şekilde davranabileceğini söyledim,” dedi.

Ancak, DeSorbo, Noel geçtikten sonra Craig’in kendisini bekar olarak sunduğunu fark etti. Bu durum, DeSorbo’ya ayrılıklarını duyurma zamanının geldiğini düşündürdü. Paige, Craig’e bir mesaj göndererek, bu haberin “Giggly Squad” podcast’inde paylaşılacağını ve böylelikle her ikisinin de ilerlemeye başlayabileceğini belirtti. DeSorbo, gönderdiği mesajın cevapsız kalmasını, “problem değil,” şeklinde değerlendirdi.

SADAKATSİZLİK İDDİALARI VE YALANLAR

DeSorbo, sonrasında çıkan sadakatsizlik iddialarının hızla yayıldığını ve bu durumun kendisini oldukça şaşırttığını ifade etti. “Ayrılığımızdan sonra, bana yönelik bazı sadakatsizlik iddiaları aniden viral oldu. Bu çok hızlı bir şekilde değişen bir anlatı oldu,” dedi. DeSorbo, son olarak, şu an bekâr olduğunu ve herhangi biriyle yeni bir ilişki içinde olmadığını vurguladı.

Paige DeSorbo’nun Craig Conover ile olan ilişkisinin ardından, çiftin hayranları ve sosyal medya kullanıcıları, ayrılıkla ilgili çeşitli spekülasyonlar yapmıştı. DeSorbo, tüm bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve doğruyu anlatmanın önemini belirtti. Şu an için hayatına yeni bir sayfa açtığını ve ilişkiler konusunda daha dikkatli olmayı planladığını ifade etti.