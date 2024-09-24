Yıldız ismin yeni görünümü şaşırttı

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Yıldız ismin yeni görünümü şaşırttı

Şarkıcı ve oyuncu Ninel Conde , özellikle yüzündeki köklü fiziksel değişikliklerle ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada bir karışıklığa yol açtı.

Ninel Conde sosyal ağlarında yeni görünümüyle övündüğü bir video paylaştı. Bu paylaşımda şu anda Miami, Florida'da yaşayan ünlü kadın, sarı saçlarını vurgulayarak radikal bir değişim gösterdi.

Ninel, video sırasında dönüşümüne olan coşkusunu dile getirdi ve değişimden sorumlu stilist ekibine teşekkür etti.

Killer Candy lakaplı yıldız ismin imajındaki değişiklik, sosyal medyada görüşlerini dile getirmekte hızlı davranan takipçilerinin dikkatini hemen çekti . Bu gibi durumlarda sıklıkla olduğu gibi, yorumlar çeşitliydi. Kimileri şarkıcının yeni imajını kutlarken, kimileri ise yüzündeki büyük değişim karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi, hatta onu diğer ünlü isimlerle karşılaştırdı.

Olumsuz tepkilere rağmen Ninel Conde eleştirilere incelikli ama kararlı bir şekilde yanıt vermeyi seçti.

Takipçileri, sanatçının daha keskin bir yüze ve daha dolgun dudaklara sahip olduğunu fark ettiklerinde , sanatçının neredeyse tanınmaz hale geldiğini düşünüyor.

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