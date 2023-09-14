Yıldız oyuncu 'Elveda Galatasaray' dedi Fatih Terim'e teşekkür etti

Galatasaray'a 2020-2021 sezonunda Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Oğulcan Çağlayan, takımdan ayrıldı.

Sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşan Oğulcan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı:

"Eylül ayıydı, 17 yaşını yeni doldurmuştum. Unutmuyorum, bir hafta içiydi. Florya'dan beni alıp götürecek aracı beklerken, yüzümü Futbol Akademisi binasına döndüm. Tüm kalbimle istediğim bir şey vardı: Bir gün tekrar Florya'ya dönmek. Uzun yolları, birçok engeli aşıp yeniden Galatasaray'a ulaştığımdaki heyecanımı, kalp atışımı hâlâ hissediyorum. Bugün, ayrılık vakti. Saha içinde elimden geleni yaptım, 24 saatimi Galatasaray'a yakışır şekilde yaşamaya özen gösterdim. Burada eş, baba oldum. Kalbimdeki yeri hep farklı olacak. Bana Galatasaray kapılarını açan hocam Fatih Terim'e, başkanlarımıza, tüm yöneticilerimize, birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ve idari ekiplere, kulüp çalışanlarımıza, Galatasaray'ın büyük taraftarına ve benim için çok anlamlı olan desteği için sevgili Erden Timur'a teşekkür ederim."

Oğulcan Çağlayan'ın Gaziantep FK ile anlaştığı bildirildi.

