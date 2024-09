Yıldız oyuncu kızıyla tatilde görüntülendi. Anne ile kızın benzerliği görenleri hayrete düşürdü

Televizyon yıldızı Teri Hatcher, kendisine benzeyen kızı Emerson Tenney ile lüks bir tatilde görüntülendi.

26 yaşındaki Hatcher, 59 yaşındaki Hatcher'a çok benziyor. Hatcher, onun muhteşem ten rengini ve esmer saçlarını miras almış.

Bu zor ekonomik zamanlarda yetişkin çocukların hâlâ anne babalarıyla tatile gitmesi, en azından batılılar için olağandışı bir durum değil.

Hatcher ve Emerson birlikte güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.

26 yaşındaki oyuncu, üzerinde "Sadece ilgi duyduğun kadınlara saygı göstermek, kadınlara saygı göstermek değildir" yazan bir tişört giyerek, Z kuşağına özgü bir tavır sergiledi.

Hatcher bir sandalyede dinlenmiş ve içkisinin tadını çıkarırken, Emerson ise etrafta dolaşıp hayatının en güzel tatilini yaşarken görülüyordu.

Hatcher, Desperate Housewives filmindeki çalışmalarıyla ve 1997 yapımı James Bond filmi Tomorrow Never Dies'da Paris Carver rolüyle tanınıyor.