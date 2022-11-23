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Yıldız oyuncu tutuklandı

PSV Eindhoven'dan Juventus'a transfer olan ve sezon başında Ajax'a kiralanan Mohamed Ihattaren tutuklandı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 13:47
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Yıldız oyuncu Mohamed Ihattaren tutuklandı

Yıldız oyuncu tutuklandı
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PSV Eindhoven alt yapısında gösterdiği performansla A Takım'a kadar yükselen Mohamed Ihattaren, Hollanda futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösteriliyordu.

Fanatik'in haberine göre; kariyeri her geçen gün yukarıya doğru gitmesi beklenen Ihattaren, babasının ölümünden sonra kendisini toparlayamadı. PSV Eindhoven'da oynadığı dönemde, o sıralar takımı çalıştıran Roger Schmidt ile sorunlar yaşayan Ihattaren, 1.9 milyon Euro karşılığında sürpriz bir şekilde Juventus'a satılmıştı.

ANTRENMANLARA ÇIKMADAN HOLLANDA'YA DÖNDÜ
İtalyan devinde de beklenen performansı gösteremeyen Ihattaren, önce Sampdoria'ya kiralandı. Sampdoria'da hiçbir antrenmana çıkmayan Ihattaren, Hollanda'ya dönüş yaptı. Juventus onu bu kez Ajax'a kiraladı.

SNEIJDER DESTEK OLDU
Psikolojik sorunlar yaşayan Ihattaren'e en büyük destek Wesley Sneijder'den geldi. Yaşadığı Büyük sakatlıktan dolayı futbolu bırakmak zorunda kalan, yakın arkadaşı Ait Nouri'nin evine yerleşen Ihattaren, Seneijder'in desteği ile iki fizyoterapist ile çalışmalara başladı.
İlk başlarda düzelme izlenimleri verse de Ihattaren düştüğü durumdan bir türlü kurtulamadı.

TUTUKLANDI
Ihattaren, Salı günü öğleden sonra Utrecht'teki evinde polis tarafından tutuklandı. Emniyet birimlerinin verdiği bilgilere göre tutuklama tehdit nedeniyle yapıldı.
Hollanda basını Ihattaren'in kimi ve neden tehdit ettiğinin henüz belli olmadığını duyurdu. Ihattaren'in soruşturma süresince cezaevinde kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

20 yaşındaki oyuncu Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 30 kez forma giyerken, bu maçlarda yedi kez gol atmayı başardı.

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