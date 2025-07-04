Yıldız oyuncudan endişelendiren paylaşım

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Yıldız oyuncudan endişelendiren paylaşım

Hollywood yıldızı Kate Beckinsale, hızla kilo vermesiyle ilgili endişelere yanıt verdi. Ailesel kayıplar ve sağlık sorunları, bu değişimin ardındaki acı gerçeği gözler önüne serdi.

Hollywood’un tanınmış oyuncularından Kate Beckinsale, sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğrafların ardından gelen eleştiriler sonrası sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu, üvey babası Roy Battersby'nin geçen yılki ölümünün ve annesinin dördüncü evre kanser teşhisinin ardından yoğun stres yaşadığını söyledi.

Instagram'da yayınladığı bir gönderide “Vücudum bu acıyı unutmadı” diyerek, yaşadığı fiziksel ve duygusal travmalara dikkat çekti. Beckinsale, yaşadığı yoğun stresin ardından altı hafta hastanede tedavi gördüğünü, bu süreçte ciddi kilo kaybı yaşadığını açıkladı.

Destek mesajları için teşekkür eden oyuncu, annesini ve üvey annesini yanına Los Angeles’taki evine taşıdığını belirtti.

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