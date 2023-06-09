Yıldız Tilbe asker tıraşı oldu. Yeni imajına yorum yağdı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman tepki çeken Yıldız Tilbe imaj değiştirdi. Şarkıcı Yıldız Tilbe asker tıraşı yaptırdığı saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Yıldız Tilbe asker tıraşı oldu. Yeni imajına yorum yağdı

Hem şarkıları hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Yıldız Tilbe, daha önce Kıbrıs konserinde saçlarıyla ilgili "Saçlarım peruk. Kısacık kestim. Kendimi böyle daha iyi hissestim. hissediyorum. Dipleri biraz yıpranmıştı. Ben de kestim. Kına da yaptım" demişti.

Şarkıcı şimdi de yeni imajıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde vasiyetiyle dikkatleri üzerine çeken Tilbe asker tıraşı oldu.

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Saçlarını kısacık kestiren Yıldız Tilbe'nin "Asker arkadaşım" diye paylaştığı imajına takipçileri yorum yağdırdı.

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