Yıldız Tilbe asker tıraşı oldu. Yeni imajına yorum yağdı

Hem şarkıları hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Yıldız Tilbe, daha önce Kıbrıs konserinde saçlarıyla ilgili "Saçlarım peruk. Kısacık kestim. Kendimi böyle daha iyi hissestim. hissediyorum. Dipleri biraz yıpranmıştı. Ben de kestim. Kına da yaptım" demişti.

Şarkıcı şimdi de yeni imajıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde vasiyetiyle dikkatleri üzerine çeken Tilbe asker tıraşı oldu.

Saçlarını kısacık kestiren Yıldız Tilbe'nin "Asker arkadaşım" diye paylaştığı imajına takipçileri yorum yağdırdı.