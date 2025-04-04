Yıldız Tilbe taklidini yapanlara sitem etti! Sağlık detayı dikkat çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız Tilbe taklidini yapanlara sitem etti! Sağlık detayı dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, kendisini taklit edenlere tepki gösterdi. Tilbe, "Ben çocukken yandım; yandığım için yüzümün sağı ile solu bir değil" ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe kendisi taklit edenlere sitem etti.

Sık sık taklit edilen ünlüler arasında yer alan Yıldız Tilbe, kendisini taklit edenlere tepki gösterdi.

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Ağızlarını yamultarak taklidini yapanlara isyan eden Tilbe, açıklamasında, sağlık durumuyla ilgili bir bilgiyi de takipçileriyle paylaştı.

Yıldız Tilbe, "Şu benim taklidimi yapıyorlar ya ağızlarını yaya yaya. Allah onların ağızlarını açsın, öylece bildiği gibi bıraksın. Gerçekten çok sinirleniyorum. Ben çocukken yandım; yandığım için yüzümün sağı ile solu bir değil" dedi.

Ayrıca Tilbe, yüzünün sağ tarafında bir deformasyon olduğunu söyledi ve bunu kullananları kınadığını sözlerine ekledi.

Tilbe, bundan sonra kendisini taklit edenleri engelleyeceğini belirtti.

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