Yıldız Tilbe'den Köfn hamlesi! Yılbaşı düeti çok beğenilmişti

Yıldız Tilbe, önceki akşam Akmerkez’de görüntülendi. Şarkıcı, ‘Bir Tek Ben Anlarım’ parçasıyla gündemden düşmeyen Köfn ile yılbaşı özel programında düet yapması hakkında konuştu.

"ŞARKI GÜZEL"

Yılbaşında ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında Köfn gurubunun seslendirdiği ve son dönemde popüler olan ‘Bir Tek Ben Anlarım’ şarkısını grup üyeleri ile seslendiren Tilbe'nin yorumu çok beğenilmişti. Ünlü şarkıcı, düeti hatırlatan muhabirlere “Çok güzel oldu. Şarkı güzel” dedi.

"KONUŞUYORUZ"

"Köfn grubu ile başka bir projede düet olur mu?” sorusu yöneltilen Yıldız Tilbe, “İnşallah, konuşuyoruz zaten. Umarım yaparız” diye cevap verdi.

