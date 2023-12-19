Yıldız Tilbe’den sağlık durumuyla alakalı çıkan haberlere videolu yalanlama

Yıldız Tilbe2nin yoğun bakıma kaldırıldığı yönündeki haberler üzerine, iş insanı İbrahim Sayın, Yıldız Tilbe’yi evinde ziyaret etti.

Sayın, sosyal medya hesabından Yıldız Tilbe ile çektiği videosunu paylaşarak, ünlü sanatçı konusunda çıkan haberleri yalanladı.

Sayın açıklamasında, “Yıldız ablamızın durumu gayet iyi. Yalan haberlere itibar etmeyin” dedi.

Ünlü sanatçının evinin camından martıları beslemesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe hakkında, bugün yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edildi.

Tilbe’nin rahatsızlanarak gittiği hastanede apar topar yoğun bakıma alındığı söylendi.

Ünlü sanatçı daha sonra konuyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İyiyim Allaha Şükür, ateşlendikten sonra huyum değişti biraz. Oturuyoruz 2 yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri problemli, öf sınırındayım. Belki üçüncüleri olurum" demişti.

Tilbe, çıkan asılsız haberlere karşılık, sosyal medya hesabından üst üste paylaşımlarda bulundu.

Ünlü sanatçı bir paylaşımında, “Keşke sizi yoğun bakıma alsalar, iyileştirseler” dedi.