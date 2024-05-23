Yılın 5. faiz kararı belli oluyor gözler TCMB'de

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yılın 5. faiz kararı belli oluyor gözler TCMB'de

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te yılın 5'inci faiz kararını açıklayacak. Ekonomistlerle yapılan anketlerde, bu toplantıda da faiz oranının değişmeyeceği öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün yılın 5.Faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanacak. Saat 14.00'te kurulun faiz kararı ve karar metni açıklanacak.

Para Politikası Kurulu en son mart ayında politika faizinde değişikliğe gitmiş, faizi artırmıştı. Politika faizi yüzde 50'ye yükseltildi. Nisan ayındaki toplantıda Merkez Bankası politika faizini sabit tutmuştu.

Ekonomistlerle yapılan anketlerde, Merkez Bankası'nın geçen ay olduğu gibi bu ay da değiştirmeyeceği faizi sabit tutulacağı görüşü ağır bastı.

KARAR METNİNDE NE MESAJLAR VERİLECEK

Piyasalar bugün saat 14.00'te açıklanacak faiz ve karar metnine odaklanacak. Gözler, karar metninde enflasyonla ilgili gelişmeler ve para politikası çerçevesine ilişkin mesajlara çevrilecek.

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