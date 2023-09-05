Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2023 yılının en çok satılan otomobil modelleri belli oldu.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,7 oranında artarak 755.282 adet oldu.
2023 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ağustos ayına göre yüzde 78,9 artarak 86.454 adete ulaştı.
Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 64,3 oranında artarak 582.419 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 66,4 artarak 172.863 adete çıktı.
İşte 2023 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
LAMBORGHINI 11 adet satıldı
En çok satan modeli Urus: 7 adet
FERRARI 16 adet satıldı
En çok satan modeli F8 Spider: 6 adet
ASTON MARTIN - 17 adet
En çok satan modeli DBX: 12 adet
23 adet BENTLEY satıldı.
En çok satan modeli Bentayga: 11 adet
JAGUAR 76 adet satıldı
En çok satan modeli E-PACE: 30 adet
MAZDA - 143 adet satıldı
En çok satan modeli Mazda MX-5: 76 adet
KARSAN 245 adet
En çok satan modeli Jest: 245 adet
LEAPMOTOR - 250 adet T03 modeli
287 adet DFSK satıldı.
En çok satan modeli Seres 3: 287 adet
LEXUS - 317 adet satıldı
En çok satan modeli RX: 263 adet
MITSUBISHI - 340 adet satıldı
En çok satan otomobil modeli Space Star: 178 adet
En çok satan ticari modeli L-200: 162 adet
MASERATI 409 adet satıldı
En çok satan modeli Grecale: 243 adet
SKYWELL - 671 adet satıldı
En çok satan modeli ET5: 671 adet
SUBARU - 744 adet satıldı
En çok satan modeli XV: 559 adet
PORSCHE - 823 adet satıldı
En çok satan modeli Macan: 387 adet
SSANGYONG - 1087 adet satıldı
En çok satan modeli Korando: 227 adet
En çok satan ticari modeli Musso Grand: 743 adet
MINI - 1512 adet satıldı
En çok satan modeli Countryman: 683 adet
ISUZU - 1620 adet satıldı
En çok satan modeli D-MAX: 1135 adet
IVECO - 1651 adet satıldı
En çok satan modeli Daily Kamyonet: 1651 adet
ALFA ROMEO - 1741 Adet satıldı
En çok satan modeli Tonale: 1577 adet
LAND ROVER - 1793 adet satıldı
En çok satan modeli Range Rover Sport: 342 adet
JEEP - 1997 adet satıldı
En çok satan modeli Compass: 1142 adet
DS - 2838 adet satıldı
En çok satan modeli DS 7: 1694 adet
SUZUKI - 3362 adet satıldı
En çok satan modeli Vitara: 1463 adet
TOGG
3400 adet Togg T10X V2 satıldı.
CUPRA - 5670 adet satıldı
En çok satan modeli Formentor: 4257 adet
SEAT - 6136 adet satıldı
En çok satan modeli Ateca: 3088 adet
MG 6269 adet satıldı
En çok satan modeli HS: 2633 adet
VOLVO - 7181 adet satıldı
En çok satan modeli XC40: 1935 adet
NISSAN - 9225 adet satıldı
En çok satan modeli Qashqai: 7634 adet
HONDA - 12.715 adet satıldı
En çok satan modeli City: 5239 adet
KIA - 14.034 adet satıldı
En çok satan modeli Stonic: 4019 adet
BMW - 14.500 adet satıldı
En çok satan modeli 5 Serisi: 3720 adet
AUDI - 14.534 adet satıldı
En çok satan modeli A3 Sedan: 3111 adet
MERCEDES-BENZ - 18.600 adet satıldı
En çok satan modeli E Serisi: 4055 adet
CHERY - 20.887 adet satıldı
En çok satan modeli Tiggo 8 Pro: 6966 adet
SKODA - 22.474 adet satıldı
En çok satan modeli Superb: 4706 adet
DACIA - 30.326 adet satıldı
En çok satan modeli Duster: 17.796 adet
TOYOTA - 31.613 adet satıldı
En çok satan modeli Corolla: 14.706 adet
HYUNDAI - 37.238 adet satıldı
En çok satan modeli i20: 13.036 adet
CIRTOEN - 40.976 adet satıldı
En çok satan modeli C3: 5775 adet
OPEL - 51 bin 104 adet satıldı
En çok satan modeli Corsa: 14.870 adet
PEUGEOT - 54 bin 042 adet satıldı
En çok satan modeli 3008: 13.595 adet
VOLKSWAGEN 57 bin 924 adet satıldı.
En çok satan modeli T-Roc: 13.136 adet
En çok satan ticari modeli Caddy: 4811 adet
FORD - 70 bin 763 adet satıldı
En çok satan modeli Focus: 8140 adet
En çok satan ticari modeli Tourneo Courier: 31 bin 149 adet
RENAULT - 77 bin 048 adet satıldı
En çok satan modeli Clio HB: 34 bin 831 adet
En çok satan ticari modeli Express Combi: 4448 adet
FIAT TOPLAM 126 BİN 650 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA
Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 126 bin 650 adet satış rakamına ulaştı.
En çok satan modeli Egea Sedan: 57 bin 393 adet
En çok satan ticari modeli Fiorino Combi: 20 bin 723 adet
İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ
MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)
FIAT: 126.650 (85.334 + 41.316)
RENAULT: 77.048 (65.865 + 11.183)
FORD: 70.763 (18.513 + 52.250)
EN ÇOK SATAN MODELLER
Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar:
1 - FIAT EGEA SEDAN- 57.393 adet
2 - RENAULT CLİO HB - 34.831 adet
3 - FIAT EGEA CROSS - 25.523 adet
4 - DACİA DUSTER - 17.796 adet
5 - RENAULT MEGANE SEDAN - 17.250 adet
EN ÇOK SATAN TİCARİLER
En çok satan hafif ticari modeller...
1 - FORD TOURNEO COURİER- 31.149 adet
2 - FİAT FİORİNO COMBİ - 20.723 adet
3 - PEUGEOT RİFTER - 7.430 adet
4 - FIAT DOBLO CARGO - 6.599 adet
5- FORD TRANSIT KAMYONET - 6.389 adet
EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR
-1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 58,5 artarak yüzde 84,8 pay,
-1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 50,2 artarak yüzde 0,7 pay,
-2000cc üstü otomobil satışları yüzde 104,9 artarak %0,3 pay aldı.
BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA
Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde;
-Benzinli otomobil satışları 401.118 adetle yüzde 68,9 pay
-Dizel otomobil satışları 91.492 adetle yüzde 15,7 pay,
-Otogazlı otomobil satışları 6.429 adetle yüzde 1,1 pay aldı.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Ayrıca, 2023 yılında 22.891 adet elektrikli satışı gerçekleşti ve pazar payı yüzde 3.9'a çıktı. 60.489 adetlik rakama ulaşan hibrit otomobiller yüzde 10,4 pay sahibi oldu.
2022 yılı aynı döneminde 3.283 adet elektrikli ve 36.508 adet hibrit otomobil satışı yapıldı.
EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 49,3 pay, 287.343 adet) oldu.
SUV otomobilleri, yüzde 27,3 pay ve 159.105 adet satış ile Sedan, yüzde 21,1 pay ve 123.034 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
OTOMATİK LİDER
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 466.770 adetle yüzde 80,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 115.649 adetle yüzde 19,9 pay aldı.
Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,2 artış gösterdi.
Hafif ticari araç pazarı ise, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 44,6 arttı.