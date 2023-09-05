Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2023 yılının en çok satılan otomobil modelleri belli oldu.

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 1
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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 2

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,7 oranında artarak 755.282 adet oldu.

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 3

2023 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ağustos ayına göre yüzde 78,9 artarak 86.454 adete ulaştı.

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 4

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 64,3 oranında artarak 582.419 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 66,4 artarak 172.863 adete çıktı.

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 5

İşte 2023 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 6

LAMBORGHINI 11 adet satıldı

En çok satan modeli Urus: 7 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 7

FERRARI 16 adet satıldı

En çok satan modeli F8 Spider: 6 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 8

ASTON MARTIN - 17 adet

En çok satan modeli DBX: 12 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 9

23 adet BENTLEY satıldı.

En çok satan modeli Bentayga: 11 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 10

JAGUAR 76 adet satıldı

En çok satan modeli E-PACE: 30 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 11

MAZDA - 143 adet satıldı

En çok satan modeli Mazda MX-5: 76 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 12

KARSAN 245 adet

En çok satan modeli Jest: 245 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 13

LEAPMOTOR - 250 adet T03 modeli

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 14

287 adet DFSK satıldı.

En çok satan modeli Seres 3: 287 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 15

LEXUS - 317 adet satıldı

En çok satan modeli RX: 263 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 16

MITSUBISHI - 340 adet satıldı

En çok satan otomobil modeli Space Star: 178 adet

En çok satan ticari modeli L-200: 162 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 17

MASERATI 409 adet satıldı

En çok satan modeli Grecale: 243 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 18

SKYWELL - 671 adet satıldı

En çok satan modeli ET5: 671 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 19

SUBARU - 744 adet satıldı

En çok satan modeli XV: 559 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 20

PORSCHE - 823 adet satıldı

En çok satan modeli Macan: 387 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 21

SSANGYONG - 1087 adet satıldı

En çok satan modeli Korando: 227 adet

En çok satan ticari modeli Musso Grand: 743 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 22

MINI - 1512 adet satıldı

En çok satan modeli Countryman: 683 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 23

ISUZU - 1620 adet satıldı

En çok satan modeli D-MAX: 1135 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 24

IVECO - 1651 adet satıldı

En çok satan modeli Daily Kamyonet: 1651 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 25

ALFA ROMEO - 1741 Adet satıldı

En çok satan modeli Tonale: 1577 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 26

LAND ROVER - 1793 adet satıldı

En çok satan modeli Range Rover Sport: 342 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 27

JEEP - 1997 adet satıldı

En çok satan modeli Compass: 1142 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 28

DS - 2838 adet satıldı

En çok satan modeli DS 7: 1694 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 29

SUZUKI - 3362 adet satıldı

En çok satan modeli Vitara: 1463 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 30

TOGG

3400 adet Togg T10X V2 satıldı.

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 31

CUPRA - 5670 adet satıldı

En çok satan modeli Formentor: 4257 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 32

SEAT - 6136 adet satıldı

En çok satan modeli Ateca: 3088 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 33

MG 6269 adet satıldı

En çok satan modeli HS: 2633 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 34

VOLVO - 7181 adet satıldı

En çok satan modeli XC40: 1935 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 35

NISSAN - 9225 adet satıldı

En çok satan modeli Qashqai: 7634 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 36

HONDA - 12.715 adet satıldı

En çok satan modeli City: 5239 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 37

KIA - 14.034 adet satıldı

En çok satan modeli Stonic: 4019 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 38

BMW - 14.500 adet satıldı

En çok satan modeli 5 Serisi: 3720 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 39

AUDI - 14.534 adet satıldı

En çok satan modeli A3 Sedan: 3111 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 40

MERCEDES-BENZ - 18.600 adet satıldı

En çok satan modeli E Serisi: 4055 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 41

CHERY - 20.887 adet satıldı

En çok satan modeli Tiggo 8 Pro: 6966 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 42

SKODA - 22.474 adet satıldı

En çok satan modeli Superb: 4706 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 43

DACIA - 30.326 adet satıldı

En çok satan modeli Duster: 17.796 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 44

TOYOTA - 31.613 adet satıldı

En çok satan modeli Corolla: 14.706 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 45

HYUNDAI - 37.238 adet satıldı

En çok satan modeli i20: 13.036 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 46

CIRTOEN - 40.976 adet satıldı

En çok satan modeli C3: 5775 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 47

OPEL - 51 bin 104 adet satıldı

En çok satan modeli Corsa: 14.870 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 48

PEUGEOT - 54 bin 042 adet satıldı

En çok satan modeli 3008: 13.595 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 49

VOLKSWAGEN 57 bin 924 adet satıldı.

En çok satan modeli T-Roc: 13.136 adet

En çok satan ticari modeli Caddy: 4811 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 50

FORD - 70 bin 763 adet satıldı

En çok satan modeli Focus: 8140 adet

En çok satan ticari modeli Tourneo Courier: 31 bin 149 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 51

RENAULT - 77 bin 048 adet satıldı

En çok satan modeli Clio HB: 34 bin 831 adet

En çok satan ticari modeli Express Combi: 4448 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 52

FIAT TOPLAM 126 BİN 650 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA

Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 126 bin 650 adet satış rakamına ulaştı.

En çok satan modeli Egea Sedan: 57 bin 393 adet

En çok satan ticari modeli Fiorino Combi: 20 bin 723 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 53

İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ

MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)

FIAT: 126.650 (85.334 + 41.316)

RENAULT: 77.048 (65.865 + 11.183)

FORD: 70.763 (18.513 + 52.250)

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 54

EN ÇOK SATAN MODELLER

Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar:

1 - FIAT EGEA SEDAN- 57.393 adet

2 - RENAULT CLİO HB - 34.831 adet

3 - FIAT EGEA CROSS - 25.523 adet

4 - DACİA DUSTER - 17.796 adet

5 - RENAULT MEGANE SEDAN - 17.250 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 55

EN ÇOK SATAN TİCARİLER

En çok satan hafif ticari modeller...

1 - FORD TOURNEO COURİER- 31.149 adet

2 - FİAT FİORİNO COMBİ - 20.723 adet

3 - PEUGEOT RİFTER - 7.430 adet

4 - FIAT DOBLO CARGO - 6.599 adet

5- FORD TRANSIT KAMYONET - 6.389 adet

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 56

EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR

-1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 58,5 artarak yüzde 84,8 pay,

-1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 50,2 artarak yüzde 0,7 pay,

-2000cc üstü otomobil satışları yüzde 104,9 artarak %0,3 pay aldı.

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 57

BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde;

-Benzinli otomobil satışları 401.118 adetle yüzde 68,9 pay

-Dizel otomobil satışları 91.492 adetle yüzde 15,7 pay,

-Otogazlı otomobil satışları 6.429 adetle yüzde 1,1 pay aldı.

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 58

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Ayrıca, 2023 yılında 22.891 adet elektrikli satışı gerçekleşti ve pazar payı yüzde 3.9'a çıktı. 60.489 adetlik rakama ulaşan hibrit otomobiller yüzde 10,4 pay sahibi oldu.

2022 yılı aynı döneminde 3.283 adet elektrikli ve 36.508 adet hibrit otomobil satışı yapıldı.

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 59

EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 49,3 pay, 287.343 adet) oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 27,3 pay ve 159.105 adet satış ile Sedan, yüzde 21,1 pay ve 123.034 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 60

OTOMATİK LİDER

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 466.770 adetle yüzde 80,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 115.649 adetle yüzde 19,9 pay aldı.

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Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı 61

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,2 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı ise, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 44,6 arttı.

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