Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı

EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 49,3 pay, 287.343 adet) oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 27,3 pay ve 159.105 adet satış ile Sedan, yüzde 21,1 pay ve 123.034 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.