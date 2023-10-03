Opel'den dev indirim

Opel'in sevilen modeli olan Opel Astra'sı için 124 bin 900 TL indirim yapacağı ortaya çıktı.

Opel'den dev indirim

Yatırım aracı olmaktan çıkan sıfır araçta arz sorununun büyük oranda geride kaldı. Şimdilerde sıfır araçta kampanyalar art arda geliyor. Yarış iyice kızışırken, bayiler araç alacaklara hem indirim imkanı hem de 12 ay boyunca faizsiz kredi sunuyor. Opel Türkiye, ekim ayında hem binek hem de hafif ticari araç modellerindeki özel teklifleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Marka; binek ve SUV modellerinde müşterilerine cazip seçenekler sağlarken, başarılı hafif ticari araç modellerinde ise KOBİ’lere özel teklifler sunuyor. Opel’in SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland, ekim ayına özel ayrıcalıklı kredi tekliflerine ek, Ultimate donanımlı versiyonunda, 100.000 TL takas desteği dahil, 225.900 TL’ye varan avantajlarla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor. Benzinli ve otomatik şanzımanlı Opel Astra modellerinde ise, nakit alımlarda geçerli, 124.900 TL’ye kadar fiyat avantajları sunuluyor.

Opel Astra, 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Editon donanımında, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, 1.2 litrelik benzinli motora sahip 8 ileri otomatik şanzımanlı Edition donanımı ve 1.5 litrelik dizel motora sahip 8 ileri otomatik şanzımanlı Edition donanımındaysa 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla, 1.239.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Ayrıca otomatik şanzımana sahip benzinli Astra modellerinde, nakit alımlarda geçerli, 124.900 TL’ye kadar indirim ayrıcalıkları sunuluyor.

Opel’in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi veya Essential donanımı ile, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi seçeneğiyle kullanıcılara sunuluyor.

En çok tercih edilen SUV modellerden biri olan Crossland, 1.104.900 TL’lik başlangıç fiyatı ve Essential donanımında “ÖTV Muaf” koşuluna özel, 1.004.200 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, GS ve Ultimate donanımları ile, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 1.415.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları, Opel Mokka’ya özel ek avantajlara da sahip olabiliyor. Opel’in üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanı ile birlikte Ultimate donanımlı versiyonunda,100.000 TL takas desteği dahil, 225.900 TL’ye varan avantajlar ve 1.698.900 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor.

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