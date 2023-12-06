'Yılın Gazetecisi' ödülü KRT Web Genel Yayın Yönetmeni Cihan Güner'in oldu

KRT Web Genel Yayın Yönetmeni Cihan Güner okur oylamasıyla 'Yılın Gazetecisi' seçildi. Umut Medya Grubu'nun yaptığı okur oylamasında Güner yılın gazetecisi seçildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
'Yılın Gazetecisi' ödülü KRT Web Genel Yayın Yönetmeni Cihan Güner'in oldu

Ödül töreninde yaptığı konuşmada Güner, "Gazeteciler konuşmayı değil, yazmayı becerirler. Bu yüzden bir kaç cümle söyleyeceğim.

Gerçeği ararken, haberi kamuoyuna ulaştırırken başımıza gelmeyen kalmadı. Davalar açıldı, gözaltılar uygulandı, saldırıya uğradık.

Ama her ne yaparlarsa yapsınlar, gerçeği aramaktan ve duyurmaktan geri durmadık." dedi.

ADNAN BULUT VE ZAFER ARAPKİRLİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

İki isme teşekkür eden Güner, "Bu yolculukta yolumu açan, aydınlatan usta gazeteciler sevgili Adnan Bulut ve Zafer Arapkirli’yi de anmış olayım." ifadelerini kullandı.

"GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Aldığı ödülü genç gazetecilere adayan Güner konuşmasını, "Bu ödülü genç, idealist ve soran, sorgulayan meslektaşlarım adına, onlar için alıyorum. Umut Medya Grubu'na ve takipçilerine takdirleri için binlerce teşekkür ederim. Gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Çünkü, gazetecilik suç değildir." diye bitirdi.

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