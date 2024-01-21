Yılın ilk faiz kararı için ekonomistler beklentilerini açıkladı

Merkez Bankası, yeni yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısını 25 Ocak Perşembe günü düzenleyecek.

AA Finans'ın, 25 Ocak Perşembe günü yapılacak TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla tamamlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliği ile ilgili beklentilerinin medyanı yani ortancası 250 baz puan artırım yönünde oldu.

EKONOMİSTLERİN ORTAK GÖRÜŞÜ 250 BAZ PUAN ARTIŞ

Anketten çıkan sonuçlar, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ettiğini gösteriyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 38,75 oldu.

Geçtiğimiz ay yapılan PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 42,50'ye çıkarılmıştı.

MERKEZ BANKASI’NIN SON POLİTİKALARI NE? POLİTİKA FAİZİ ŞU AN KAÇ?

Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa sürede tamamlamayı planladıklarını açıklamıştı. Merkez Bankası son 7 toplantısında yukarı yönlü adımlar attı. Bu yıl toplam faiz artışı 34 puan oldu. Merkez Bankası Haziran ayındaki toplantısından bu yana para politikasını sıkılaştırdı. Merkez Bankası, Haziran ayındaki toplantısında faiz oranlarında yukarı yönlü bir adım atmış ve 27 ay aradan sonra indirim sürecine son vermişti. Haziran ayında ilk toplantısını yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleştiren kurul, politika faizini 6,5 puan artırarak yüzde 15'e çıkarmıştı. Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısında politika faizini 2,5 puan artırarak yüzde 17,50'ye yükseltmişti.

Merkez Bankası, ağustos ayı toplantısında faiz artırmaya devam ederek faiz oranını 7,5 puan artışla yüzde 25'e çıkardı. Eylül toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldı. Merkez Bankası, Ekim ayında da faiz artırmaya devam ederek faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkarmıştı. Kasım toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı. Aralık ayındaki toplantıda politika faizi 2,5 puan artırılarak yüzde 40'tan yüzde 42,5'e çıkarılmıştı.