Parasını çekemeyen vatandaşlar. Merkez Bankası'na havai fişeklerle saldırdı

Lübnan’da 2019 yılından beri devam eden ekonomik kriz sebebiyle hükümetin mevduat hesaplarını dondurmasının ardından bankalardan paralarını çekemeyen vatandaş, tekrar sokağa çıktı.

Mevduat sahiplerini temsil eden "Mudilerin Çığlığı (Depositors Outcry)" adlı grubun çağrısıyla Merkez Bankası binasının önünde bir araya gelen kalabalık grup, paralarının iade edilmesini talep etti.

Bazı göstericiler Merkez Bankası'na havai fişeklerle saldırdı, kimi göstericiler ise bina önündeki yolu trafiğe kapatarak barikatlar kurdu.