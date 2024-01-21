Parasını çekemeyen vatandaşlar. Merkez Bankası'na havai fişeklerle saldırdı

Kaynak: İHA
Parasını çekemeyen vatandaşlar. Merkez Bankası'na havai fişeklerle saldırdı
Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta mevduat hesapları dondurulduğu için paralarını çekemeyen "Mudilerin Çığlığı (Depositors Outcry)" adlı oluşumun önderliğindeki vatandaşlar, Merkez Bankası'na havai fişeklerle saldırdı.

Lübnan’da 2019 yılından beri devam eden ekonomik kriz sebebiyle hükümetin mevduat hesaplarını dondurmasının ardından bankalardan paralarını çekemeyen vatandaş, tekrar sokağa çıktı.

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Mevduat sahiplerini temsil eden "Mudilerin Çığlığı (Depositors Outcry)" adlı grubun çağrısıyla Merkez Bankası binasının önünde bir araya gelen kalabalık grup, paralarının iade edilmesini talep etti.

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Bazı göstericiler Merkez Bankası'na havai fişeklerle saldırdı, kimi göstericiler ise bina önündeki yolu trafiğe kapatarak barikatlar kurdu.

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