Merkez’in tartışmalı ismi Gaye Erkan’ı Erdoğan’a öneren isim ortaya çıktı. Herkes Mehmet Şimşek biliyordu

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Erkan’ı göreve Mehmet Şimşek’in önerdiği sanılıyordu ancak edinilen bilgilere göre Erkan’ı Cumhurbaşkanına öneren isim Haluk Bayraktar. Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın ağabeyi olan Haluk Bayraktar, Baykar Teknolojini Genel Müdürü.

SON DÖNEMİN TARTIŞMALI İSMİ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın ismi bu aralar sık sık bomba iddialarla gündeme geliyor. Erkan’ın babası için merkez bankasında oda tahsis ettiği, babasının banka çalışanı bir personeli işten kovduğu iddia edilmiş, çalışanın CİMER’e yaptığı şikayet ortaya çıkmıştı.

Diğer taraftan İstanbul’da kira fiyatlarından şikayet eden Erkan, Türkiye’ye geldiklerinde annesinin evine çıktığını belirtmiş, Erkan ailesinin Kadıköy’ün orta yerinde Gaye Apartmanı adıyla binalarının olduğu ortaya çıkmıştı.