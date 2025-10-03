Yılın magazin bombası patladı: Kerem Bürsin-Melisa Tapan aşkı neden bitti?

"Güneşi Beklerken" dizisiyle yıldızı parlayan Kerem Bürsin, hem sahnedeki performanslarıyla hem de özel hayatındaki fırtınalarla gündemden düşmüyor.

Daha önce Hande Erçel ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerle anılan yakışıklı oyuncu, uzun bir yalnızlık döneminin ardından Melisa Tapan'la yakınlaşmıştı.

"ÇOK MUTLUYUM" DEMİŞTİ

Bu beklenmedik birliktelik, magazin kulislerini ayağa kaldırmıştı. Bürsin, ilişkiyi ilk yorumladığında "Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı" diyerek mutluluğunu paylaşmıştı.

Kerem Bürsin'in yeni aşkı Türkiye’nin en zengin ailesinin torunu çıktı

AYRILIK SÖYLENTİLERİ AYYUKA ÇIKMIŞTI

Çifti, spot ışıklarından uzak tutma çabasını her fırsatta göstermişlerdi. Ancak zamanla ayrılık söylentileri ayyuka çıkmıştı.

Son dönemde tam gaz devam eden aşkları, sürpriz bir kararla noktalandı.

Magazin kameralarına nadiren yakalanan ikili, hayranların telefonlarıyla birkaç kez görüntülense de gizem perdesini hiç aralamamıştı.

AYRILĞIN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Ayrılığın detaylarını ilk açıklayan Tapan oldu. Bir etkinliğin kulisinde gazetecilerin merakla sorduğu soruya, Sabancı ailesinin genç üyesi "Yoğunluk yüzünden yollarımızı ayırdık" diye yanıt verdi.

Kısa ve net bu ifade, Tapan'ın sakin duruşuyla birleşince dikkatleri iyice çekti.

Sakıp Sabancı’nın tek torunu yıllar sonra ortaya çıktı. Akıl almaz mirasın tek sahibi

Bürsin cephesinden ise henüz ses çıkmadı.Bu arada, Bürsin'in yeni filmi "Mavi Mağaza"nın galasında annesi Çiğdem Bürsin'le boy göstermesi, magazin radarına takıldı.

"ANNECİM SEN GEL BENCE"

Muhabirlerin özel hayata dair sorularına anne Bürsin, "Ben baskılamam onu hiç bir şey için. Her şeyin bir zamanı var. Zamanı gelince sevgilisi de olur. Kesinlikle karışmadım hiç karışmam da. Ben daha fazla cevap vermiyim" diyerek güldü.

O anda araya giren oğlu Kerem ise "Annecim sen gel bence" diye espriyle sahneyi terk etti.

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncu, model ve yapımcıdır.

Kariyerine ABD'de başlayan Bürsin, lise eğitimini Texas'ta tamamladıktan sonra Boston'daki Emerson College'da oyunculuk ve tiyatro üzerine lisans derecesi aldı.

2011'de Türkiye'ye dönerek "Güneşi Beklerken" dizisiyle geniş kitlelerce tanındı ve "Kaan" karakteriyle Altın Kelebek Ödülü kazandı.

Ardından "Şeref Meselesi" (2014), "Bu Şehir Arkandan Gelecek" (2017) ve özellikle romantik komedi "Sen Çal Kapımı" (2020-2021) ile uluslararası üne kavuştu; bu diziyle Endonezya'da en popüler Türk dizisi oldu.

2023'te "Şahmaran" dizisi ve "Mavi Mağara" filmi gibi projelerde rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra yapımcılık yapıyor ve sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor.

Özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Bürsin, 1.84 boyunda, İngilizce ve İspanyolca biliyor.

MELİSA TAPAN KİMDİR?

Melisa Tapan Sabancı, Sabancı Holding'in Türkiye'nin köklü ailesinden gelen genç bir üyesidir.

1990'larda doğduğu tahmin edilen Tapan, aile şirketinin mirasçılarından biri olarak cemiyet hayatında sıkça boy gösteriyor.

Moda, sanat ve tasarım tutkusuyla tanınan isim, uluslararası sergiler ve defilelerde aktif rol alıyor.

Sosyal sorumluluk projelerinde, özellikle eğitim ve kadın hakları odaklı inisiyatiflerde öncülük ediyor.