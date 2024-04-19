Yılın Seçilmiş Ürünü’nün 2024 kazananları açıklandı

İstanbul-Tüketicilerin nabzını tutan markalar, bu tercih ve beklentileri göz önüne alarak hizmet ve ürünlerine yön veriyor. Her yıl binlerce tüketicinin oylarına dayanarak Yılın Seçilmiş Ürünlerinin belirlendiği Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ) Programının 2024 sonuçları açıklandı. Araştırma, Sia Insight tarafından 1-18 Mart tarihleri arasında 4 bin tüketiciyle 12 farklı ürün kategorisinde yapıldı. Kazanan markaların ürünleri 17 Nisan Çarşamba akşamı Soho House Istanbul’da düzenlenen ödül töreninde duyuruldu.

Yılın Ürünü Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu, “Türkiye’de, 2024 Programıyla Yılın Seçilmiş Ürünü’nün 9’uncu sezonunu tamamladık. Bu süreçte 97 yenilikçi ürünü, Türk tüketicilerinin oylarıyla ödüllendirdik. Markalar, tüketicilerin yenilikçi ürünlere verdiği inovasyon ödülü sayesinde, tüketicilerin güvenini kazanıyor ve ürünlerinin görünürlüğünü artırıyor. Tüketicilerle etkileşimlerini de güçlendiren markalar, satış performanslarını artırma fırsatı yakalıyor. Gelecek yıllarda da, yenilikçi markaların tüketicilerle arasındaki bağını güçlendirmek için tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“YENİLİKÇİ ÜRÜNLER TÜKETİCİ KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLİYOR”

Araştırmaya son 24 ayda pazara sunulmuş ürünlerin katılabildiğini belirten Çiğdem Micozkadıoğlu’ndan edinilen bilgilere göre ürünler önce, pazarlama, reklam, medya, perakende dünyasının önemli isimlerinin bulunduğu Yılın Seçilmiş Ürünü Etik Komitesi tarafından değerlendiriliyor. Hizmet türlerine göre kategorilere ayrılan ürünler, 4 bin tüketiciye sunuluyor. Tüketiciler, ürünleri albeni, inovasyon ve memnuniyet kriterleri doğrultusunda mercek altına alıyor. Hayatlarını kolaylaştıran ya da rengiyle, tadıyla, kokusuyla, içeriğiyle kendilerine hitap eden ürünleri belirliyor. Bu da, markalar ve tüketiciler arasında işbirliği ortamı yaratıyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarına ya da zevklerine hitap edecek ürünler üretilmesine kapı aralıyor.

“MARKALAR BÜYÜK REKABET AVANTAJI KAZANIYOR”

Tüketicilerin oylaması sonucunda ödül kazanan şirketler ürünlerinde Yılın Seçilmiş Ürünü logosunu kullanma hakkı elde ediyor. Programa katılan markalar ödül kazanmasa da, bağımsız ve güvenilir tüketici araştırması ile inovasyona ve rakiplerine dair çok değerli içgörüler elde ediyor. Dünya üzerinde 45 ülkeden 4,5 milyar tüketiciye ulaşma yollarının açıldığı bu organizasyonla Yılın Seçilmiş Ürünü logosunu kullanma hakkı kazanan markalar ise büyük rekabet avantajı kazanıyor. Tüketicilerin layık gördüğü bu ödülü tüm pazarlama karmalarına kolaylıkla entegre eden marka, tüketicilerle arasındaki bağı güçlendiriyor. Ayrıca, programın medya sponsorları desteğiyle, Yılın Seçilmiş Ürünleri, tüketicilere duyuruluyor. Programın perakende sponsoru CarrefourSA ise, fiziksel ve çevimiçi marketlerinde Yılın Seçilmiş Ürünüleri’nin görünürlüğünü artıracak destekler sağlıyor.

“YILIN SEÇİLMİŞ ÜRÜNÜ LOGOSU GÜVENİ ARTIRIYOR”

Çiğdem Micozkadıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Her geçen yıl daha çok tüketici Yılın Seçilmiş Ürünü Programını ve logosunu tanıyor. Alışveriş yaparken referans olarak kullanıyor. YSÜ kırmızı logosu tüketicilerin hem ürün reklamlarına hem de ürünün kendisine duyduğu güveni artırıyor.”

Yılın Seçilmiş Ürünü’nün 2024 yılı kazananları ise şu şekilde sıralanıyor

1- Bridgestone Turanza 6

2- Castrol Magnatec

3- Damak Âlâ - Sütlü Çikolatalı Antep Fıstıklı Gofret

4- Domestos Bio Active Mutfak Çamaşır Suyu

5- Dove Vücut Peelingi

6- Dynavit Collagen Quatro

7- Dynavit Kids Immukid Gummies

8- Dynavit Multi-Daily

9- Elidor Brezilya Keratin Terapisi

10- Nescafé Ice Original & Nescafé Ice Choco

11- Philips Airfryer 7000 XXL HD9880/90

12- Philips Dik Süpürge Aqua Trio 9000