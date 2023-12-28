Yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelinen toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri yer aldı.

Toplantı içeriğinde; uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, dünyada ve Türkiye’de tarımsal görünümün tarımsal destekler ile ihracatın ithalata bağımlığına yönelik yapılan analiz çalışmasının aktarılması gibi önemli konuların değerlendirileceği bildiriliyor.

2023 senesi genel ekonomik değerlendirmesi için bir araya gelinen toplantının ardından yazılı açıklama yapılması planlanıyor.