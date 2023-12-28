Yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Kaynak: AA
Yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelinen toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri yer aldı.

Toplantı içeriğinde; uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, dünyada ve Türkiye’de tarımsal görünümün tarımsal destekler ile ihracatın ithalata bağımlığına yönelik yapılan analiz çalışmasının aktarılması gibi önemli konuların değerlendirileceği bildiriliyor.

2023 senesi genel ekonomik değerlendirmesi için bir araya gelinen toplantının ardından yazılı açıklama yapılması planlanıyor.

İlgili Haberler
Kartlı ödemelerde rekor artış
Visa’dan 2024’te 5 önemli trend
Gram altın güne yükselişle başladı
Son Haberler
Arap tava nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Arap tava nasıl yapılır?
Allianz Türkiye’den 100. yılında 100 girişimci Ekonomi
Allianz Türkiye’den 100. yılında 100 girişimci
TIR'dan 30 bin TL'lik kablo çalındı Yaşam
TIR'dan 30 bin TL'lik kablo çalındı
Türk tarihine geçen 27 yıllık dev fabrika iflas etti. 65 ülkeye ihracat yapıyordu Ekonomi
Türk tarihine geçen 27 yıllık dev fabrika iflas etti. 65 ülkeye ihracat yapıyordu
Kestane hamilelikte faydalı mı? İşte cevabı… Şifalı Bitkiler
Kestane hamilelikte faydalı mı? İşte cevabı…
Karadeniz'de sivil bir gemi mayına çarptı Dünya
Karadeniz'de sivil bir gemi mayına çarptı
Petrol fiyatları Kızıldeniz'deki çatışmaların azalmasıyla düşüşe geçti Ekonomi
Petrol fiyatları Kızıldeniz'deki çatışmaların azalmasıyla düşüşe geçti