Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yarın yılın son faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankasının politika kararı yurtiçi piyasaları tarafından merakla bekleniyor.

Merkez Bankası geçtiğimiz toplantıda faizleri sürpriz şekilde 500 baz puan artırarak faizi yüzde 40 seviyesine yükseltmişti.

Yarın TSİ 14.00’te yapılacak olan yılın son Merkez Bankası faiz kararı toplantısına ilişkin piyasa katılımcıları anketi yayımlandı.

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NTV haberine göre, 14 Piyasa katılımcısının yer aldığı ankette ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentileri 250 baz puan artırması yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım tahmininde bulunan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 aralığında bulunuyor.

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