Yılın ülkesi belli oldu. The Economist seçti

The Economist dergisi uzun yıllardır ekonomik kriz halinde olan Yunanistan’ın, "ekonomik krizin üstesinden geldiği" için "yılın ülkesi" seçildiğini bildirdi.

The Economist dergisinde, "Bizim kazananımız Yunanistan. On yıl önce borç kriziyle felç olmuş ve Wall Street'te alay konusu olmuştu. Gelirler düşmüş ve siyasette aşırı sağcı ve solcu partiler yükselişe geçmişti. Ancak yıllar süren sancılı yeniden yapılandırma sürecinin ardından Yunanistan, 2023 yılında dünyanın en zengin ekonomileri listemizin zirvesine yerleşti" ifadelerine yer verildi.

Dergi, Yunanistan'ın, Temmuz ayında yeniden seçilen merkez sağ hükümetinin Amerikan ve Avrupa yanlısı bir dış politikaya sahip olduğunu ve Rusya'ya karşı temkinli olduğunu belirtti.

Dergi Yunanistan haricinde ayrıca, Polonya ve Brezilya'ya da dikkat çekti.

Polonya ekonomisinin, Rusya-Ukrayna savaşına ve mülteci akınına rağmen ayakta kalmayı başardığını yazan dergi, ülkedeki seçimi kazanan eski Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk liderliğindeki gruba işaret etti.

The Economist’in 2024 yılına yönelik ‘yılın ülkesi’ tahminine göre ise Polonya bu alanda lider olabilir.