Yıllar sonra ortaya çıkan görüntü... Zabıta yemek isteyen yaşlı adama böyle zulmetti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pandemi süresince ihtiyaç sahiplerinin eksikliklerinin giderilmesi için Türkiye genelinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, 65 ve üzeri yaştaki kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlandığını belirtti.

Bu süreçte Ordu'da da her gün binlerce vatandaşın tüm ihtiyaçlarının giderildiği ve hiçbir mağduriyet yaşatılmadığını vurgulayan Güler, "2020 yılında yaşanmış ve kayda alınmış söz konusu videodaki ilgili zabıta memuru, yaklaşık 20 yıldır Ordu Belediyesinde çalışan, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde kadrolu zabıta memuru olarak istihdam edilmiş, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi bir personeldir." ifadesini kullandı.

Güler, 50 yıldır devlete ve millete hizmet ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ömrümüz boyunca her ne ile sorumlu kılındıysak, edindiğimiz vazifenin her adımında her zaman sevgiyi, saygıyı, insanı ve vicdanı merkeze alırım. Ordu'da ise 2019 yılında görevi devraldığım günden bu yana da bu çizgiyi hiç bozmadık, aksi davranmak isteyenlere ise hiç müsaade etmedik. 2020 yılında yaşanmış bu üzücü olayı gerçekleştiren, olay esnasında bilerek kendini kayda aldıran, kamu ciddiyeti ve görev bilincinden uzak olan, asla tasvip etmeyeceğimiz sözleri daima hizmetkarı olduğumuz bir vatandaşımıza karşı sarf eden ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Gereği neyse yapılacaktır."