Yıllarca vajinasız yaşayan kadın sağlığına böyle kavuştu. 5 bin kişide bir görülüyor. Kadın yaşadıklarını anlattı

A.T., 26 yaşında, vajinası ve rahmi olmayan bir kadındı. Ankara'da, Sosyal Bilimler Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, karın zarından alınan bir parça ile vajina yapılması için kapalı bir ameliyat geçirdi.

Ameliyatı yapan Kadın Hastalıkları ve Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ulubay, A.T.'nin sağlıklı bir şekilde iyileştiğini söyledi.

A.T., daha önce 17 yaşında bacağından alınan bir doku ile vajina yapıldığını, ancak bu vajinanın zamanla kapanarak işe yaramaz hale geldiğini anlattı.

A.T., "O zaman çok üzülmüştüm. Ama şimdi yeni bir ameliyat daha oldum. Bu hastalığın tedavi edilebileceğini biliyorum. İnsanlar bu durumda çok kötü hissedebilir, ama umutsuz olmamalı. Şu anda kendimi çok daha iyi ve mutlu hissediyorum" dedi.

NADİR BİR HASTALIK

Prof. Dr. Mustafa Ulubay, vajina ve rahmin doğuştan gelişmediği bu hastalığın çok nadir görüldüğünü belirtti.

Mustafa Ulubay, "Bu hastalık her 5 bin kişiden birinde ortaya çıkıyor. Ama bence gerçek sayı daha fazla. Çünkü bu hastalar toplumda bu durumu paylaşamıyor ve gizliyorlar. Bu yüzden tedavi olamıyor ya da yanlış yöntemlere başvuruyorlar. Biz bu hastalara robotik cerrahi ile karın zarından yeni bir vajina yapma ameliyatı uyguluyoruz. Böylece hastalar normal bir cinsel hayat sürebiliyorlar. Bu hastaların 18 yaşından sonra cinsel ilişkiye girebilmeleri için ameliyat olmaları gerekiyor. Umutsuz olmamaları ve bunun cerrahi yolla tedavi edilebildiğini bilmeleri lazım. Özellikle karın zarından yapılan vajina ile sağlıklı bir cinsel ilişkiye girebildiklerini bilmeleri lazım" dedi.

Prof. Dr. Ulubay, hastaların durumuna göre vajina ve rahmin ikisinin de olmadığı ya da sadece birinin olmadığı durumlar olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ulubay, "Hastanın vajinası yok ama rahmi varsa, biz vajina yaptıktan sonra hasta hamile kalabilir. Ama rahmi de yoksa, rahim nakli olmadan hamile kalamaz" dedi.

Prof. Dr. Ulubay, ameliyat sonrası vücutta herhangi bir iz kalmadığını da ekledi.